Super Mario Bros. Wonder - Anleitung zum Verdienen aller Medaillen

Während unser vollständiger Leitfaden zu Welten, Levels und geheimen Ausgängen dir sagt, wie du alle Wonder Seeds im Spiel bekommst, wirst du inzwischen erkannt haben, dass das nicht ausreicht, um Super Mario Bros. Wonder zu 100% abzuschließen. Um dies zu tun, musst du sechs Medaillen verdienen, die deinen Wert als größter Klempner des Flower Kingdom beweisen, und diese Medaillen hängen wiederum davon ab, dass du eine Reihe anderer Dinge sammelst.

Wenn es eine fiese Lücke in deinem SMBW-Titelbildschirm gibt, lies weiter, um zu sehen, was du noch sammeln musst, um alle Medaillen im Spiel zu erhalten (auch wenn deine Reihenfolge möglicherweise anders ist)...

Medaille 1: Für das Sammeln aller königlichen Samen

Im Grunde genommen ist es, wenn du Bowser Flower Castle in seinem Felsenversteck im Petal Archipelago besiegst. Um darauf zugreifen zu können, müssen Sie zuerst sechs Royal Seeds verwendet haben, um jede der Piranha Clouds zu eliminieren, die den Bösewicht schützen, und jeder erhält man, indem man die sechs Welten rund um den Archipel vervollständigt.

Mit anderen Worten, wenn du den Abspann siehst (und abspielst), nachdem du zum Heavy-Metal-Beat von "Final Battle! Bowser in Concert" bekommst du deine erste Medaille.

Medaille 2: Für alle 10 Blumenmünzen

Sie haben vielleicht schon gesehen, dass in Super Mario Bros. Wonder, wie in der New! Super Mario Bros.-Serie, jedes Level drei spezielle Münzen versteckt, in diesem Fall drei große lila Münzen mit einer Nummer 10 darauf. Sie heißen Flower Coins, es gibt einige ziemlich knifflige, und wenn du sie alle bekommst, bekommst du eine weitere Medaille.

Bitte beachten Sie: Diese Auszeichnung ist hauptsächlich auf alle Flower Coins von den sieben Oberflächenwelten beschränkt; Sie müssen nicht alle Flower Coins von der Special World erhalten, da Sie sie noch nicht alle bekommen können.



Medaille 3: Für das Erreichen des Fahnenmastes in allen Stufen

Wie in anderen Mario-Spielen wird es belohnt, am Ende jedes Levels an die Spitze der Stange zu springen. Wenn du dies auf jeder Landebene im Flower Kingdom tust, erhältst du eine weitere Goldmedaille.

Auch hier müssen Sie nicht jedes Level in der Special World markieren, da dies aufgrund der Freischaltreihenfolge des Spiels im Grunde unmöglich ist.

Medaille 4: Für das Auffinden aller Wundersamen

Du musst das grüne Häkchen ✓ in allen Levels und Welten sehen, wie im Guide zum Sammeln aller Samen erklärt.

Wie bei den Flaggen betrügt dich das Spiel hier jedoch ein wenig, denn du hast immer einen Samen übrig, um die Gesamtzahl von 225 zu vervollständigen, den letzten in der Special World.

Medaille 5: Für alle Ständer

Standees sind Boards, auf denen Ausdrücke im lokalen Mehrspielermodus und im Online-Mehrspielermodus für andere Spieler angezeigt werden. Es gibt 12 für jeden Charakter. Damit sind sie insgesamt 144 Stehplätze.

Wie bekommst du also alle Ständer? Während deiner Reise wirst du gesehen haben, dass jeder Popeline-Shop zufällige Aufsteller verkauft (Surprise Standees für 10 Flower Coins) und du oft Wiederholungen bekommen kannst. Sie können auf diese Weise ein paar Popeline-Münzen ausgeben, um sie zu sammeln, aber unsere Empfehlung ist, dass Sie in Wonder Seeds und Item Badges in diesen Geschäften investieren, da Sie gegen Ende des Spiels, in der Special World, den Standees Shop finden, die dir bei 30 Popeline-Münzen pro Einheit ein Überraschungs-Charakter-Panel garantiert, buchstäblich "eines, das du noch nicht hast". Es ist so, als würde man eine Stickersammlung vervollständigen, indem man den Verlag nach den fehlenden Stickern fragt.

Auf diese Weise kannst du deine Sammlung beenden und die Medaille erhalten. Und für den Fall, dass du sie nicht alle hast, das sind die Charaktere und ihre Posen und Verwandlungen (und nicht nur die Farbwechsel bei den Kröten und Yoshis, sondern auch die Gestik und die Zeichnung)!

Charaktere: Mario, Luigi, Peach, Daisy, gelbe Kröte, blaue Kröte, Kröte, grüner Yoshi, roter Yoshi, gelber Yoshi, hellblauer Yoshi, Caco Gazapo.

Haltungen: Springen, Schwimmen, Besiegt, Besiegt, Laufen, Springen, Goomba, Hocken, Posing, Auf einer Wolke, Sprungbombe, Ballon, Abriss.

Es gibt 12 Charaktere und jeder hat 12 Panels mit verschiedenen Posen oder Wundereffekten.

Medaille 6: Für das Verdienen aller Abzeichen

Nun, ja, es ist nicht gut, sich die Welten unten anzusehen: Wenn du alle 24 Abzeichen im Spiel haben willst (die Herausforderungsabzeichen, die, die du von der Popeline bekommst oder die, die du in ihren Geschäften kaufst), einschließlich des letzten fehlenden Pro Badge, musst du zuerst alle Fahnenstangen, 10 Flower Coins und Wonder Seeds von den sieben Erdwelten und den Special World, und das bedeutet, dass du deinen größten Albtraum überwinden musst: den Final-Final Test Badge Marathon, das härteste Level im Spiel.

Um den Ultra-Final Marathon: Badges on Trial: Badges on Trial freizuschalten, musst du zuerst alle anderen Wonder Seeds im Spiel bekommen, also stelle sicher, dass du das ✓-Häkchen auf allen Levels und Welten hast (und somit unsere Medaille 4 verdient hast).

Wie kann man also den Final-Final Test schlagen? Ha, mein Freund. Du kannst für ein Wunder beten, hart trainieren... Es wird wahrscheinlich mehrere Stunden oder Tage dauern, aber wenn Sie möchten, dass es nicht so unerbittlich ist, empfehlen wir Ihnen, es ein wenig mit Yoshi zu versuchen. Weil er unbesiegbar ist und Schläge einstecken kann? Nun, das gilt auch für Nabbit, aber Yoshi hat noch einige zusätzliche Vorteile. Übrigens, unbesiegbar zu sein, nützt dir nicht viel, wenn dich der Schlag ins Leere schleudert, wenn die Feuer-"Chorizos" kommen. Das Gute an Yoshi ist, dass er auch mit den Flügeln schlagen kann (obwohl er es in diesem Spiel nur einmal tut) und sogar seine Zunge benutzen kann, um nach Münzen zu greifen. Wenn das nicht genug wäre, können Sie im letzten Abschnitt des Levels, wenn Sie mit dem Expert Invisibility Badge gehen, wenn Yoshi flattert, seine Anstrengungströpfchen sehen, die Ihnen einen zusätzlichen visuellen Hinweis geben. Wenn Sie sehen möchten, wie wir es gemacht haben, spielen Sie dieses Video ab:

Sobald Sie den Final-Final Test abgeschlossen haben, vorausgesetzt, Sie haben dies mit allen drei 10 Flower Coins getan und den Fahnenmast berührt (klingt albern, aber letzteres ist auch knifflig), öffnet sich der geheime Weg zum "Wonder!"-Stand, wo die sprechenden Blumen darauf warten, Ihnen für die Erfahrung zu danken und Ihnen die letzte Pro Badge: A Cappella. Wir werden Ihnen nicht sagen, was es tut, wenn Sie es ausrüsten, um es Ihnen nicht zu verderben...