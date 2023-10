Super Mario Bros. Wonder - Ein vollständiger Leitfaden für Welten, Strecken und geheime Ausgänge

HQ

Seit dem allerersten Super Mario Bros. und mehr noch, seit Super Mario Bros. 3 Weltkarten eingeführt hat, erwarten wir bei jedem 2D-Eintrag in die Serie eine Menge Geheimnisse, alternative Pfade, Bonuslevel und versteckte Ausgänge, um zu anderen Orten zu gelangen, sowohl innerhalb der Levels selbst als auch auf den Karten. Das wunderbare Super Mario Bros. Wonder ehrt diese Tradition und für den Fall, dass Sie sich verlaufen haben, haben wir dieses Nachschlagewerk vorbereitet, in dem wir Ihnen sagen, wie Sie das gesamte Flower Kingdom erkunden können. Dazu gehören natürlich auch Spoiler, falls ihr noch nicht alle Welten in eurem Spiel gesehen habt.

Wie viele Welten gibt es in Super Mario Bros. Wonder?

Dieser neue Eintrag ist in 8 Welten mit insgesamt 129 spielbaren Levels unterteilt, die sich aus traditionellen Strecken in voller Größe (77) und kleineren Prüfungen (Abzeichen-Herausforderungen, Pausenzeiten, Arenen, Rennen und Suchspiele, 52) unterscheiden. Die siebte Welt, Petal Isles, fungiert als zentraler Knotenpunkt, der die anderen sechs auf dem Land verbindet, und beherbergt auch die letzten Ebenen bis zum letzten Kampf mit Bowser. Die achte Welt ähnelt der verborgenen Welt oder der speziellen Welt in anderen Teilen, mit viel schwierigeren Strecken, in denen du die Mechaniken der sieben vorhergehenden Welten anzapfst und deine Beherrschung dieser auf die Probe stellst.

So sammelst du jeden Wundersamen in Super Mario Bros. Wonder

Wenn Sie das Spiel abschließen möchten und ein Level oder einen geheimen Ausgang vermissen, listen wir unten jede Welt und ihre jeweiligen Strecken auf, markieren ihren Schwierigkeitsgrad mit Sternen und ob sie einen alternativen Ausgang verbergen und somit 3 Wonder Seeds gewähren (abgesehen von einigen Ausnahmen). Und selbst wenn es sich nicht um spielbare Levels an sich handelt, fügen wir auch Stopps wie Popeline-Läden, Häuser oder Schauplätze hinzu, die Samen gewähren, ohne überhaupt zu spielen, indem sie einfach mit Blumenmünzen bezahlen oder mit den Charakteren sprechen.

Wenn Sie wissen möchten, ob Sie eine bestimmte Welt zu 100% abgeschlossen haben, stellen Sie sicher, dass Sie das grüne Häkchen ✓ neben dem Samenzähler im Menü Kurse (L) haben. Insgesamt gibt es 225 Wonder Seeds in Super Mario Bros. Wonder, abgesehen von den 7 Royal Seeds für jede Landwelt.

Wenn Sie wissen möchten, ob Sie ein bestimmtes Level vollständig abgeschlossen haben, werfen Sie einen Blick auf das durchsichtige Häkchen ✓, das hinter Fahnenstange, Samen und 10 Flower Coin Track Record unter dem Schwierigkeitsgrad im Menü Courses angezeigt wird.

Das mag dich schon gut genug leiten und du kannst deinem Instinkt von da an vertrauen, aber wenn du trotzdem immer noch nicht weiterkommst oder nicht weißt, wie du ein Gebiet abschließen sollst, schau dir das unten an und kläre alle Zweifel:

Super Mario Bros. Wonder: Vollständige Welten- und Levelliste

W1: Pipe-Rock Plateau [35 Wonder Seeds] : Pipe-Rock Plateau [35 Wonder Seeds]



Welcome to the Flower Kingdom! ★

Piranha Plants on Parade [hidden exit] ★

Scram, Skedaddlers! ★, Skedaddlers! ★

Bulrush Coming Through! [hidden exit] ★

Hier kommen die Hoppos ★★

Rolla Koopa Derby ★★

Swamp Pipe Crawl ★★★ ★★★

Angry Spikes and Sinkin' Pipes ★★ and Sinkin' Pipes ★★

Bulrush Express [hidden exit] ★★★★

Sproings im Zwielichtwald ★★ im Zwielichtwald ★★

Cosmic Hoppos ★★★

Badge Challenge: Parachute Cap I ★: Parachute Cap I ★

Badge Challenge: Wall-Climb Jump I ★ ★

Expert Badge Challenge: Jet Run I ★★★ Challenge: Jet Run I ★★★

Wiggler Race: Mountaineering! ★: Mountaineering! ★

Pipe-Rock Plateau Palast ★★★ ★★★

KO Arena: Pipe-Rock Rumble

Break Time!: Hurry, Hurry!: Hurry, Hurry

Break Time!: Wonder Token Tunes: Wonder Token Tunes

Break Time!: Pop Up, Hoppo!: Pop Up, Hoppo!

Badge House auf dem Pipe-Rock-Plateau

Poplin Shop



W2: Fluff-Puff Peaks [30 Wonder Seeds] : Fluff-Puff Peaks [30 Wonder Seeds]



Outmaway Valley [hidden exit] ★★★

Pokipede Pass ★

Condarts weg! ★★ weg! ★★

Pole Block Passage ★★

Up 'n' Down mit Puffy Lifts ★★

Jump! ★★★★! Jump! Jump! ★★★★

Countdown zum Dropdown ★★★ zum Dropdown ★★★

Cruisen mit Verbindungsliften ★★ ★★

Badge Challenge: Wall-Climb Jump II ★★★★: Wall-Climb Jump II ★★★★

Badge Challenge: Schwebender Hochsprung I ★: Schwebender Hochsprung I ★

Expert Badge Challenge: Spring Feet I ★★★ Challenge: Spring Feet I ★★★

Fluff-Puff Peaks Fliegendes Schlachtschiff ★★★ Fliegendes Schlachtschiff ★★★

Fluff-Puff Peaks Palace ★★★★ ★★★★

KO Arena: Fluff-Puff Kerfuff

Search Party: Puzzling Park

Break Time!: Kick It, Outmaway!: Kick It, Outmaway

Break Time!: Wolkendecke!: Wolkendecke

Break Time!: Zip-Go-Round: Zip-Go-Round

Fluff-Puff Peaks Cabin

Poplin Shop

Poplin Shop 2



W3: Shining Falls [20 Wonder Seeds] : Shining Falls [20 Wonder Seeds]



The Hoppycat Trial: Hop, Hop, and Awaaay ★★★: Hop, Hop und Awaaay ★★★

The Anglefish Trial: Ready, Aim, Fly! ★★: Ready, Aim, Fly! ★★

The Midway Trial: Hop to It ★★: Hop to It ★★

The Sharp Trial: Launch to Victory ★★★★: Launch to Victory ★★★★

The Sugarstar Trial: Across the Night Sky ★★★: Across the Night Sky ★★★

The Final Trial: Zip Track Dash ★★★: Zip Track Dash ★★★

POOF! Badge Challenge: Hockender Hochsprung I ★! Badge Challenge: Hockender Hochsprung I ★

Search Party: Ein leerer Park?

Break Time!: Unreachable Treasure?: Unreachable Treasure?

Break Time: Watery Wonder Tokens!: Watery Wonder Tokens

Break Time!: Timer-Switch Climb!: Timer-Switch Climb

Break Time!: Timer-Switch Dash: Timer-Switch Dash

Master Poplin's House

Royal Seed Mansion

Poplin Shop



W4: Sunbaked Desert [36 Wonder Seeds]] : Sunbaked Desert [36 Wonder Seeds]



Armads on the Roll ★★★ ★★★

The Desert Mystery ★★

Rolling-Ball Hall ★★

Ninji Jump Party ★

Bloomps des Wüstenhimmels ★★★ des Wüstenhimmels ★★★

Valley Fulla Snootles ★★

Color-Switch Dungeon ★★

Secrets of Shova Mansion [versteckter Ausgang] ★★ [versteckter Ausgang] ★★

Flight of the Bloomps ★★★★

Badge Challenge: Parachute Cap II ★★★: Parachute Cap II ★★★

Badge Challenge: Crouching High Jump II ★★★★: Crouching High Jump II ★★★★

Expert Badge Challenge: Invisibility I ★★★ Challenge: Invisibility I ★★★

Sunbaked Desert Palace ★★★★

KO Arena: Sunbaked Skirmish

Search Party: Pipe Park

Break Time: Treasure Vault!: Treasure Vault

Break Time: Raise the Stage!: Raise the Stage

Break Time!: Revver Run

Break Time!: Floating Wonder Tokens!: Floating Wonder Tokens

Break Time!: Bouncy Tunes

Break Time!: Lights Out!: Lights Out

Sunbaked Desert House

Poplin Shop

Hidden Poplin Shop



W5 Fungi Mines [21 Wonder Seeds]



Upshroom Downshroom ★

Tailys giftiger Teich ★★★ ★★

Light-Switch Mansion ★★

Beware of the Rifts ★★★

Ein unerforschtes Gebiet: Wubba Ruinen ★★ Ein unerforschtes Gebiet: Wubba Ruinen ★★

Another Uncharted Area: Swaying Ruins ★★★: Swaying Ruins ★★★

A Final Uncharted Area: Poison Ruins [hidden exit, but no seed granted] ★★★★

Badge Challenge: Grappling Vine I ★★: Grappling Vine I ★★

KO Arena: Fungi Funk: Fungi Funk

Break Time!: Tumble House

Break Time!: Trottin' Piranha Plants!: Trottin' Piranha Plants

Loyal Poplin's House

Operation Poplin Rescue

Poplin Shop



W6: Deep Magma Bog [30 Wonder Seeds] : Deep Magma Bog [30 Wonder Seeds]



Where the Rrrumblas Rule [hidden exit] ★★

Raarghs in den Riuns ★★★ in den Riuns ★★★

Pull, Turn, Burn ★★★★

Hot-Hot-Hot! [hidden exit] ★★

Wavy Ride durch die Magma Tube ★★★★ Ride durch die Magma Tube ★★★★

Dragon Boneyard ★★★★ ★★★★

Badge Challenge: Schwebender Hochsprung II ★★★: Schwebender Hochsprung II ★★★

Badge Challenge: Boosting Spin Jump II ★★★: Boosting Spin Jump II ★★★

Badge Challenge: Grappling Vine II ★★★: Grappling Vine II ★★★

Expert Badge Challenge: Jet Run II ★★★ Challenge: Jet Run II ★★★

Expert Badge Challenge: Invisibility II ★★★ Challenge: Invisibility II ★★★

Expert Badge Challenge: Spring Feet II ★★★★ Challenge: Spring Feet II ★★★★

Deep Magma Bog Flying Battleship ★★★ Flying Battleship ★★★

Deep Magma Bog Palace ★★★★ ★★★★

KO Arena: Magma Flare-Up

Search Party: Item Park: Item Park

Break Time!: Hot-Hot-Rocks: Hot-Hot-Rocks

Deep Magma Bog Observatory #1

Deep Magma Bog Observatory #2

Deep Magma Bog Observatory #3

Deep Magma Bog Observatory #4

Poplin Shop



Central hub world: Petal Isles [34 Wonder Seeds]]

: Petal Isles [34 Wonder Seeds]



Leaping Smackerel ★★

Robbird Cove ★★

Blewbird Roost ★★

Downpour Uproar ★★★ ★★★

Jewel-Block Höhle ★★

Gnawsher Lair ★★★ ★★★

Maw-Maw Mouthful ★★

Muncher Fields ★★

Badge Challenge: Dolphin Kick I ★: Dolphin Kick I ★

Badge Challenge: Dolphin Kick II ★★

Badge Challenge: Boosting Spin Jump I ★: Boosting Spin Jump I ★

Wiggler Race: Schwimmen! ★★: Schwimmen! ★★

Wiggler Race: Spelunking! ★★★★ Spelunking! ★★★★

Petal Isles Fliegendes Schlachtschiff ★★★ ★★

KO Arena: Petal Meddle

Angler Poplin's House

Poplin Shop

Poplin Shop 2

Missile Meg Mayhem ★★★

High-Voltage Gauntlet ★★★★

Weiche den Seeker Bullet Bills! ★★★★ Weiche den Seeker Bullet Bills! ★★★★

KnuckeFest Bowser's Blazing Beats ★★★★ Bowser's Blazing Beats ★★★★

Die letzte Schlacht! Bowser's Rage Stage ★★★★★ The Final Battle! Bowser's Rage Stage ★★★★★



Special World [19 Wonder Seeds]