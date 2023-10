Super Mario Bros. Wonder - Ein Leitfaden, um Captain Toad zu finden und die besondere Welt zu erreichen

HQ

Wenn du dir bereits unseren kompletten Leitfaden zu Welten, Strecken und versteckten Ausgängen in Super Mario Bros. Wonder angesehen hast, denkst du vielleicht: Okay, jetzt weiß ich, was ich in jedem Level tun muss und wo die Wonder Seeds sind, aber wie wäre es mit Captain Toads Verstecken? Oder wie komme ich von einer beliebigen Welt zur Special World?

Für diese zusätzlichen Geheimnisse haben wir diesen neuen Leitfaden zu den Geheimnissen der Spielkarte geschrieben. Ziehen Sie Ihren Rucksack fest, stellen Sie die Lampe Ihres Helms ein und beginnen Sie, das Markenzeichen des abenteuerlichsten Toad zu summen, das es gibt...

Captain Toad in Welt 1: Pipe-Rock Plateau (3 Orte)

Um Captain Toad schon sehr früh in deinem Abenteuer zu finden, musst du einen der kniffligsten versteckten Ausgänge im ganzen Spiel finden (da er leicht unbemerkt bleiben kann). Die Rede ist von W1 - "Piranha Plants on Parade". Dadurch öffnet sich eine neue Straße nach Süden, wo ein grünes Warprohr auf dich wartet. Der Kapitän wird dich grüßen und dich vom anderen Ende belohnen, eine lila Pfeife auf dem schädelförmigen Felsen auf Deep Magma Bog (Welt 6).

Das zweite Treffen mit Captain Toad wird immer noch von W1 ausgelöst. Genauer gesagt, auf der Nordseite des mittleren Teils der Karte, in diesem felsigen, braunen Gebiet. Du kannst A drücken, um ein verstecktes Warprohr nordöstlich von Badge Challenge: Parachute Cap I zu betreten. Der Kapitän wird mit Ihnen einen privilegierten Blick auf Fluff-Puff Peaks (Welt 2) teilen, wenn Sie die gelbe Pfeife verlassen.

Das dritte Versteck kann man von einem Gebiet aus erreichen, das zur gleichen Zeit in Welt 1 versteckt ist, wenn man von der Gabelung direkt vor dem ersten Palast nach Süden geht. Betreten Sie das grüne Rohr und drücken Sie in der unterirdischen Zone A in die obere rechte Ecke, die von "Angry Spikes and Sinkin' Pipes" kommt. Wenn du das lila Wickelrohr verlässt, wird dir der Captain einen Vorgeschmack darauf geben, was Welt 6 für dich im Ofen hat.

Captain Toad in Welt 4: Sunbaked Desert (2 Orte)

Einer der eigentümlichen Mechanismen in diesem Bereich sind die drei markanten Pflastersteine mit einem leuchtenden Fragezeichen, die als Schalter fungieren, um das Steintor genau in der Mitte der Karte zu öffnen. Wenn du auf sie trittst, öffnet sich der Durchgang und nach einer Break Time und einem Kurs kannst du das Ende erreichen und A drücken, um eine goldene Pfeife zu Shining Falls (Welt 3) zu betreten. Dort wartet Captain Toad auf der anderen Seite der goldenen Wasserfälle auf dich.

Wenn Sie den Captain Toad noch einmal von W4 finden möchten, nehmen Sie den linken Weg von "Secrets of Shova Mansion" und kreisen Sie dann um den Block, um A zu drücken. Sie verlassen eine grüne Pfeife, die von violettem Rauch umgeben ist, was bedeutet, dass der Kapitän Ihnen einen exklusiven Blick auf Fungi Mines (W5) gewährt.

So schaltest du die Special World in Super Mario Bros. Wonder frei

Warp zur besonderen Welt von W1: Pipe-Rock Plateau

Das Interessanteste an dieser Bonuswelt ist, dass, selbst wenn es sich um Post-Game-Inhalte handelt und etwas, das Sie nicht schlagen müssen, um den Abspann laufen zu sehen, Sie anfangen können, sich von jeder einzelnen Standardwelt im Flower Kingdom zu verzerren, und daher ist es möglich, dass Sie in einer anderen Reihenfolge gesprungen sind oder dass Sie den Ausgang aus einer bestimmten Welt noch nicht gefunden haben.

Der Zugang zur Besonderen Welt von Welt 1 befindet sich auf dem Gipfel des Plateaus, in dieser dachförmigen, grasbewachsenen Formation, die auf der Gesamtkarte des Königreichs so offensichtlich erscheint. Um dorthin zu gelangen, musst du zuerst "Bulrush Express" geheimen Ausgang finden, was ziemlich einfach ist, wenn du deinen Elefantenanzug gegen Ende des Levels behältst, um mit der offensichtlich platzierten Ziegelmauer fertig zu werden.

Warp zur besonderen Welt von W2: Fluff-Puff Peaks

Wenn Sie von W2 in die Special World springen möchten, müssen Sie die Straße nach Osten vom zweiten offenen Bereich in der Wolkenwelt oberhalb von "Pole Block Passage" nehmen. Schließe das Level und die Herausforderung des Expertenabzeichens ab, um eine höhere Wolke zu erreichen, die dich in die Bonuswelt am Himmel bringt.

Warp zur besonderen Welt von W3: Shining Falls

In der Welt der Prüfungen geht es beim Zugang zur Besonderen Welt nicht darum, deine Fähigkeiten auf die Probe zu stellen, sondern um deine Ausdauer. Um den Pfad zu öffnen, betrete die Royal Seed Mansion noch einmal. Meister Poplin, der euch zuvor eine Abkürzung zurück zu den Petal Isles im Osten angeboten hat, wird nun nach Westen folgen.

Warp zur besonderen Welt von W4: Sunbaked Desert

Logischerweise findest du hier eine größere Anzahl von Fata Morganas und Illusionen, sowohl auf der Karte als auch in den Kursen, da es sich schließlich um eine Wüste handelt. Der Zugang zu Special World von hier aus ist auch sehr interessant, da er gleichzeitig das Geheimnis des versteckten Ausgangs aus "Secrets of Shova Mansion" löst. Oder mit anderen Worten: Wie kann ich die Bowser-Statue überleben, die sie gegen mich drücken?

Bleib ruhig und höre zu, es ist auch uns passiert, und es ist einfach schrecklich, mehrmals zu sterben, indem man gegen die Wand geschleudert wird. Hört also auf zu versuchen, euch mit dem Bohrer unter die Statue zu schleichen oder mit Abzeichen über sie zu springen, denn das ist einfach unmöglich. Was Sie tun müssen, und der Hinweis wurde von der sprechenden Blume gegeben, ist, die richtige Wand selbst zu überwinden!

Von dort aus können Sie die Treppe benutzen und nach einem Parcours und einer Experten-Badge-Herausforderung erreichen Sie den Himmel.

Warp zur besonderen Welt von W5: Fungi Mines

Ähnlich wie bei Welt 3 geht es nicht darum, einen versteckten Ausgang zu finden, sondern darum, darauf zu bestehen. Wenn Sie "Operation Poplin Rescue" ein zweites Mal betreten, werden die vier Freunde Ihrer freundlichen Hilfe danken, indem sie einen alternativen Weg graben, diesmal westlich des Ausgangs zu Petal Isles.

Warp zur besonderen Welt von W6: Deep Magma Bog

Wenn du diese Karte als dreistöckige unterirdische Expedition betrachtest, befindet sich der Zugang zur Spezialwelt am linken Ende des tiefsten und heißesten Kellers. Das heißt, wenn Sie die Strecken und Herausforderungen von "Wavy Ride through the Magma Tube" abschließen, landen Sie am Ende auf der Plattform zum Himmel.

Warp von der zentralen Hub-Welt zur besonderen Welt: Petal Isles

Wenn du den Kreis um Bowser in dieser Hub-Welt geschlossen hast, nachdem du den Vulkan verlassen hast, kehrst du zu dem Ausgangspunkt zurück, von dem du von W1 gekommen bist, nur dass du jetzt eine neue Abkürzung zur Special World erhältst.