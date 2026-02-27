Super Battle Golf jetzt über 400.000 verkaufte Exemplare

Anfang dieser Woche berichteten wir über die Nachricht, dass Super Battle Golf seit dem Start Ende letzter Woche über 100.000 Exemplare verkauft hat – eine beeindruckende Leistung, wenn man bedenkt, dass der Entwicklungszeitplan des Spiels nur viereinhalb Monate betrug. Es stellt sich heraus, dass dieser Erfolg kein Glücksfall war, denn inzwischen wurde bekannt, dass das Spiel diese anfängliche Verkaufszahl vervierfacht hat.

In einem Steam-Blogbeitrag wird erwähnt, dass der Verkauf mittlerweile auf 400.000 Einheiten gestiegen ist – eine bemerkenswerte Leistung, die wahrscheinlich bedeutet, dass der Umsatz für das Spiel mittlerweile komfortabel in die Millionen liegt.

Doch das war nicht alles, was über das Spiel geteilt wurde, denn die Nachricht wurde durch eine kurze FAQ begleitet, die spätere Konsoleneditionen, Unterstützung für Steam Workshop für die Modder, kommende Kosmetika und Erfolge zum Suchen sowie neue Mechaniken und Quality-of-Life-Features ankündigte.

Es versteht sich von selbst, dass die Zukunft für dieses kleine und recht erschwingliche Indie-Projekt sehr vielversprechend aussieht.