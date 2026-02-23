Das Chaotische Golfspiel Super Battle Golf liefert innerhalb von zwei Tagen 100.000 Exemplare aus

Der Begriff "friendslop" ist heutzutage in Videospielen, besonders auf Steam, sehr populär geworden. Die Idee umfasst kleinere, kooperative Indie-Erlebnisse, die mit Freunden gespielt werden sollen, mit einigen Beispielen wie Peak, Lethal Company, R.E.P.O. und mehr. Der Grund, warum es so viele dieser Spiele gibt, ist, dass sie meist ziemlich erfolgreich und beliebt sind, und Entwickler Brimstones Super Battle Golf ist nur ein weiteres Beispiel dafür.

Wir sagen das, weil der Entwickler in einem Steam-Blogbeitrag geteilt hat, dass Super Battle Golf am Launch-Wochenende bis zu 100.000 Exemplare ausgeliefert hat. Ja, der erschwingliche Titel, der zum Zeitpunkt des Schreibens nur 5,51 £ kostet, hat sich als großer Erfolg erwiesen, so sehr, dass Content Update Number One bald bevorsteht.

Dieses erste Update für das Spiel wird eine Reihe neuer Features und Inhalte einführen, darunter ein neues Biom mit neun neuen Löchern zum Beherrschen, neue Gegenstände, zusätzliche kosmetische Elemente und zusätzliche Emotes. Es gibt kein Datum, wann dieses Update erscheinen wird, aber es kommt trotzdem.

Ansonsten verrät Brimstone auch, dass Super Battle Golf für sie eine recht schnelle Produktionserfahrung war, da sie verraten, dass das Spiel in nur 4,5 Monaten entwickelt wurde. Mit ein wenig schneller Mathematik ist es also keineswegs eine schlechte Leistung dieser kleinen Indie-Crew, in weniger als fünf Monaten rund eine halbe Million Pfund zu verdienen.

Hast du schon Super Battle Golf gespielt?