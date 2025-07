Hotel Barcelona von Suda51 legt offizielles Veröffentlichungsdatum fest

HQ

Die eklektische Mischung aus Horror, Action und seltsamer Grafik aus den Köpfen der Gaming-Legenden Suda51 und SWERY hat ihr Veröffentlichungsdatum markiert. Wir wussten, dass es im September kommen würde, aber jetzt wissen wir, dass Hotel Barcelona am 26. September eintreffen wird.

Hotel Barcelona sieht zu, wie sich ein Luxushotel in eine Schlachtstätte verwandelt, während Serienmörder durch die Hallen streifen. Du schlüpfst in die Rolle von Justine, einer US-Marshaldin, die in der Nähe des Geländes abstürzt und sich eines Monsters in ihrem Inneren bedienen muss, um zu überleben.

Das Hotel Barcelona scheint mehr als nur interessante Grafiken zu bieten, denn dank seiner Todesmechanik profitiere man von jedem Verlust, da ein Schatten des eigenen Todes einen im weiteren Kampf begleitet. Im Hotel Barcelona kann man sich außerdem mit bis zu drei Freunden zusammenschließen.

Physische Editionen des Spiels werden für die Xbox Series X/S- und PS5-Versionen erhältlich sein und können ab sofort vorbestellt werden. Hotel Barcelona wird auch für PC und Nintendo Switch verfügbar sein, wenn es am 26. September erscheint.