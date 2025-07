Hotel Barcelona wird diesen September veröffentlicht

HQ

Es wurde bestätigt, dass Hotel Barcelona von White Owls fast da ist. Das Projekt, das die Idee von Hidetaka "SWERY" Suehiro von Deadly Premonition und Goichi "SUDA 51" Suda von No More Heroes /Lollipop Chainsaw ist, wird bereits im Herbst auf PC und Konsolen erscheinen.

In einer Pressemitteilung wurde bestätigt, dass das Spiel irgendwann im September auf PC, PS5 und Xbox Series X/S erscheinen wird, wobei das genaue Datum nicht genannt wird. Was wir wissen, ist, dass jeder, der sich am nächsten Wochenende in Kyoto befindet, zwischen dem 18. und 20. Juli zum BitSummit -Event gehen kann, um einen Teil des Spiels zu spielen. SWERY wird sogar vor Ort sein.

Was Hotel Barcelona betrifft, erfahren wir: "Du bist Justine, eine frischgebackene Bundesmarschallin, die mit einem Serienmörder im Kopf und einer Klinge in der Hand aufwacht. Gefangen in einem heruntergekommenen Hotel, das von kultigen Horrorfilm-Subgenres inspiriert ist, musst du kämpfen, sterben, wieder sterben und vielleicht - nur vielleicht - die sieben Slasher-Killer besiegen, die auf Blut aus sind. Dein Blut, um genau zu sein."

Weitere Informationen zum festen Veröffentlichungsdatum des Spiels findest du in den kommenden Wochen.