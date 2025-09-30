Suda51 will sein charakteristisches Chaos auf Peacemaker bringen

HQ

Neulich haben wir den gerade veröffentlichten Titel Hotel Barcelona getestet, ein Spiel, das von zwei der exzentrischsten Spieleentwickler Japans, Goichi "Suda51" Suda und Hidetaka "Swery65" Suehiro, entwickelt wurde. Was werden sie also als nächstes tun?

Wir wissen es natürlich noch nicht, aber wir wissen, was Suda51 entwickeln möchte, wenn es nach ihm ginge. Was viele vielleicht nicht wissen: Vor 13 Jahren hat er zusammen mit DC-Chef James Gunn ein Spiel veröffentlicht, nämlich den Kultklassiker Lollipop Chainsaw.

Und vielleicht ist er jetzt scharf darauf, wieder mit Gunn zusammenzuarbeiten. Als er kürzlich in der Future Games Show interviewt wurde, wurde er gefragt, ob es einen DC-Charakter gäbe, von dem er denke, dass er großartig wäre, um ein Spiel zu entwickeln, worauf er schnell und selbstbewusst antwortete: "Peacemaker."

Es ist leicht, seinen Standpunkt zu verstehen, da dieser Charakter über seine vielen Helme Zugang zu einer Fülle von Waffen und originellen Fähigkeiten hat. Und die Tatsache, dass er ein etwas seltsamer Charakter ist, passt natürlich gut zu einem etwas seltsamen Entwickler wie Suda51.

Wir gehen davon aus, dass wir nicht die Einzigen sind, die denken, dass dies eine wirklich gute Idee ist, zumal wir bereits wissen, dass Gunn und Suda51 in der Lage sind, gemeinsam Großes zu erreichen.