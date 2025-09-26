HQ

Alles begann vor etwa sechs Jahren, als sich zwei der verrücktesten und kreativsten Köpfe der Spieleindustrie, Goichi "Suda51" Suda (Lollipop Chainsaw, No More Heroes, Shadow of the Damned ) und Hidetaka "Swery65" Suehiro (Deadly Premonition, The Good Life, D4: Dark Dreams Don't Die ), auf einer Veranstaltung zusammensetzten und Ideen austauschten, meist nur zum Spaß. Er scherzte, dass es ein verrücktes Spiel werden könnte. Spulen wir vor bis September 2025 und hier ist Hotel Barcelona, ein hektisches 2D-Roguelike-Actionspiel mit einer einzigartigen kleinen Wendung, das Ergebnis der Zusammenarbeit der beiden Herren.

Beginnen wir mit einem Schritt zurück. Wenn wir ganz ehrlich sind, sind die Spiele dieser beiden Herren nicht immer besonders gut, wenn man sie auf der traditionellen Gaming-Skala misst. Sie sind oft ein wenig klobig, die Mechanik funktioniert nicht immer optimal und sie sind technisch oft unterlegen, aber was ihnen in diesen Bereichen an Qualität fehlt, machen sie in Hülle und Fülle wieder wett, wenn es um Stil, Wahnsinn, Kreativität und Skurrilität geht. Die beiden Schöpfer brechen bewusst die ungeschriebenen Regeln des Spieldesigns, und bekannte Mechaniken und Konventionen werden in der Regel auf eine völlig andere Art und Weise verpackt, und genau deshalb liebe ich Spiele wie Lollipop Chainsaw und Shadow of the Damned.

Hotel Barcelona ist jedoch etwas gedämpfter. Ja, es ist immer noch verrückt, aber der Wahnsinn, den man sonst von den beiden Spieleentwicklern erwarten würde, ist nicht so ausgeprägt. Mit diesem Spiel wagen sich Suda51 und Swery65 in das Roguelite-Genre vor. Du schlüpfst in die Rolle von Justine, einem grünen und etwas unsicheren US-Marshal, der in einer dunklen Nacht einen Kokain schnupfenden Gangster zum Hotel Barcelona eskortieren muss, das irgendwo an der Grenze zwischen West Virginia und Pennsylvania liegt. Der Ort ist zur Heimat der berüchtigtsten Serienmörder Amerikas geworden, und der Plan war, den Gangster auf dem Hotelgelände freizulassen, damit er alle Kriminellen auslöschen kann. Das würde das Problem lösen, nicht wahr?

Der Gangster kommt jedoch nie an, und durch eine Reihe von Wendungen landet Justine in einem der Hotelzimmer, ohne sich erinnern zu können, wie sie dorthin gekommen ist. Sie entdeckt auch, dass sie von Dr. Carnival besessen war, einem Serienmörder, der ihr helfen will, alle Kriminellen im Hotel loszuwerden, und nach einem kleinen Gespräch mit ihm im Zimmer übernimmt sie die Aufgabe selbst.

Wie so oft bei Spielen dieses Genres wirst du viele Male sterben, danach verbesserst du deine Waffen, Fähigkeiten und andere Dinge und versuchst es dann wieder, wieder und wieder, bis du zum nächsten Schritt kommst. Hier funktioniert es genauso, aber wie eingangs erwähnt, sind die bekannten Mechaniken immer etwas anders verpackt, wenn sie von Suda51 und Swery65 kommen.

Um zum Beispiel die Fähigkeiten von Justine zu verbessern, musst du mit Tim the Monster sprechen, die in ihrem Kleiderschrank in ihrem Zimmer wohnt, und wenn du neue Waffen brauchst, nimmst du den Hörer ab und rufst den Ranger Monica Rodriguez an, der auch im Hotel wohnt. Und Waffen gibt es reichlich. Tatsächlich gibt es mehr als 60 verschiedene Waffen in verschiedenen Kategorien, die von Messern, Äxten, Macheten und rotierenden Sägeblättern bis hin zu Schrotflinten, Molotowcocktails, Granaten, Flammenwerfern und kreativeren Waffen wie Schaufeln, Schildern der Route 66, einer gefrorenen Lammkeule, einem Betonklumpen auf einem Eisenrohr und vielem mehr reichen.

Hotel Barcelona ist ein blutiges Spiel, und Blut spielt tatsächlich eine zentrale Rolle. Je mehr Feinde du tötest, desto mehr Blut gibt es zum Baden, und je mehr Blut du badest, desto mehr füllt sich dein Splatter Gauge. Wenn es voll ist, kannst du deinen inneren Serienmörder, den bereits erwähnten Dr. Carnival, aktivieren und verschiedene brutale "Carnival Awakening"-Superangriffe ausführen. Achte darauf, dass du deine Carnival Awakening Attacken rechtzeitig einsetzt, denn das Blut in deinem Splatter Gauge kann austrocknen oder sofort entleert werden, wenn du zum Beispiel ins Wasser fällst oder auf andere Weise nass wirst.

Hotel Barcelona hebt sich in vielerlei Hinsicht von der Masse ab, aber wo es sich wirklich unterscheidet, ist seine neue Phantom Slasher -Funktion. Dieses System funktioniert ähnlich wie Geister in Rennspielen, da du bis zu vier Geister deiner vorherigen Versuche in dem Level sehen kannst - bekannt als Phantoms. Auch wenn die anderen Geister sind, können sie immer noch der heutigen Justine helfen, Feinde zu vernichten, indem sie als eine Art Teamkollege agieren, der an genau den gleichen Orten und auf genau die gleiche Weise springt, trifft, schießt und rennt wie du es in deinen vorherigen Läufen getan hast. Sie können sogar taktisch gegen Bosse eingesetzt werden. Einmal musste ich vier Punkte auf dem Boss zerstören, und wenn du sie nacheinander nimmst und dann stirbst, wirst du schließlich alle vier Punkte gleichzeitig mit Hilfe deiner Phantom Slasher Geister angreifen, was es dir ermöglicht, den Feind zu besiegen. Ein ziemlich cleveres System. Allerdings gibt es auch Passagen im Spiel, an denen diese Phantom Slasher Geister nicht verfügbar sind, aber dazu verrate ich hier nicht mehr.

Dies bringt uns zum Multiplayer-Modus des Spiels. Es gibt einen Koop-Modus für bis zu drei Spieler, in dem ihr zusammen als Phantom Slasher Geist spielen und gemeinsam versuchen könnt, im Hotel zu überleben, oder ihr könnt in die Spiele anderer Spieler eindringen und ihre Überlebensversuche terrorisieren. Der Einzelspieler-Teil ist eindeutig das Herzstück des Spiels, aber der Mehrspielermodus ist auch gute Unterhaltung, wenn Sie ein paar Freunde finden, die Ihren verdrehten Spielgeschmack teilen und auch Hotel Barcelona besitzen.

Die Roguelite-Schleife funktioniert recht gut. Es gibt sieben Serienmörder, die es zu finden und zu besiegen gilt, und es gibt jede Menge Upgrades, viele Waffen und jede Menge Blut überall. Das Kampfsystem ist schnell, aber leider auch ein wenig ungenau, und es fühlt sich an, als gäbe es eine leichte Verzögerung zwischen dem Moment, in dem deine Angriffsanimation endet und du die Kontrolle über Justine wiedergewinnst, was zu einem seltsam ungleichen Kampfsystem führt. Dies trägt tatsächlich dazu bei, dass du oft unnötigen Schaden erleidest, da du in dieser kurzen Pause völlig offen für Angriffe von Feinden bist.

Auf der anderen Seite ist das Phantom Slasher -System gut durchdacht und funktioniert eigentlich ganz gut, allerdings kann es etwas schwierig sein, zu erkennen, was auf dem Bildschirm vor sich geht, wenn es vier Geister gibt, Justine selbst und viele Feinde, abgerissene Gliedmaßen und Blut überall. In diesen Situationen kann die Bildrate auch stark einbrechen, da auf dem Bildschirm einfach zu viel passiert, als dass die Spiel-Engine mithalten könnte.

Hotel Barcelona kommt standardmäßig mit einem ziemlich brutalen Schwierigkeitsgrad. Es stehen jedoch vier Schwierigkeitsstufen zur Auswahl, und der einfachste macht das Spiel relativ einfach. Wenn die hohen Schwierigkeitsgrade nicht ausreichen (das sollten sie sein!), kannst du Bondage Mode verwenden, wo du das Spiel in 12 verschiedenen Bereichen noch schwieriger gestalten kannst. Zum Beispiel, indem du die Fähigkeit entfernst, zu blocken, auszuweichen, Schusswaffen oder Nahkampfwaffen zu benutzen, indem du das Spiel mit einem einzigen Lebenspunkt beginnst oder indem du die Fähigkeit entfernst, deine Splatter Gauge zu verwenden. Wer sich also wirklich auseinanderreißen lassen möchte, für den gibt es hier jede Menge Möglichkeiten dazu.

Wie bereits erwähnt, erscheint Hotel Barcelona seltsam gewöhnlich, wenn man bedenkt, wer hinter dem Spiel steckt. Das soll nicht heißen, dass es IS gewöhnlich ist, denn das ist es definitiv nicht, aber ich hatte ein verrückteres Spiel erwartet. Trotz der brillanten Phantom Slasher -Mechanik führt Hotel Barcelona das Genre nicht in neue Richtungen. Es ist ein gutes Roguelike, besonders wenn du ein großer Fan von Roguelikes oder von Suda51 und Swery65 s einzigartigem Ansatz für etablierte Genres bist, oder vielleicht beides.

Allerdings vermisse ich den totalen Ansturm an verrückten Ideen und Kreativität, den man sonst von diesen beiden Herren erwarten würde, da der totale Wahnsinn in Hotel Barcelona fehlt.