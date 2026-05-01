Subnautica 2 wird Mitte Mai in den Early Access starten.

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Nachdem sich die Kontroverse um Kraftons Umgang mit dem Entwickler Unknown Worlds und dem Subnautica-Nachfolger endlich gelegt hatte, drehte sich einer der letzten seltsamen Schläge zwischen den beiden Parteien um ein vorgeschlagenes Veröffentlichungsdatum für Subnautica 2. Krafton erklärte, dass das Projekt im Mai starten werde, und damals fragten sich viele, ob der Entwickler dem überhaupt zugestimmt hatte, besonders angesichts all der Umstände, die es in den Monaten zuvor durchgemacht hatte.

Aber offensichtlich war es ein sehr erreichbares Ziel, denn inzwischen ist bestätigt, dass Subnautica 2 am 14. Mai im Early-Access-Zustand erscheinen wird, wobei der Titel für £25,99/€ 29,99 debütiert wird.

Als offizielle Fortsetzung des Originalspiels gilt, bietet Subnautica 2 erstmals in der Serie einen neuen fremden Ozean zum Erkunden, erweiterte Überlebenselemente und kooperatives Vier-Spieler-Actionspiel.

Mit diesem Veröffentlichungsdatum im Hinterkopf wurde auch ein filmischer Trailer zu Subnautica 2 geteilt, den Sie unten vollständig ansehen können. Wenn Sie auch neugierig auf die genaue Veröffentlichungszeit des Spiels sind, wurde dies regionsweise geteilt, wie Sie unten sehen können.