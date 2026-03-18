Subnautica 2 endlich im Mai im Early Access erscheinen wird

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Nach jahrelanger Verzögerung und einem Rechtsstreit, der die Veröffentlichung scheinbar noch länger festhielt, scheint Subnautica 2 in den nächsten Monaten im Early Access zu landen. Nachdem ein Richter entschieden hatte, dass der ehemalige CEO des Subnautica-Entwicklers Unknown Worlds wieder eingesetzt werden sollte und dass Krafton den zuvor versuchten Bonus von 250 Millionen Dollar zahlen müsse, scheint das Subnautica 2 -Drama zu Ende zu gehen.

Wie von IGN berichtet, haben Unknown Worlds und Publisher Krafton vereinbart, dass Subnautica 2 im Mai seinen Early-Access-Start erhalten wird. Ein genaues Datum wurde zum Zeitpunkt des Schreibens noch nicht bekannt gegeben, aber das Spiel wird sowohl für Xbox Series X/S als auch für PC im Early Access erscheinen.

Eine Nachricht vom Leiter von Unknown Worlds, Steve Papoutsis, bestätigt dies und lautet wie folgt: "Wir möchten uns einen Moment nehmen, um jedem Mitglied des Unknown Worlds-Teams und unseren Partnern aufrichtig zu danken. In den letzten neun Monaten hast du unglaublich hart daran gearbeitet, Subnautica 2 ans Ziel zu bringen. Dieser Einsatz hat zu einem Spiel geführt, auf das wir wirklich stolz sind – eines, das jeder von uns und unsere Partner bei Krafton einstimmig für den Early-Access-Start im Mai festgelegt hat.

Dank eures Engagements und eures Talents haben wir weitere Story-Kapitel hinzugefügt, neue Kreaturen gebaut und neue Biome sowie viele weitere Features geschaffen. Mit diesem bedeutenden Fortschritt haben wir letzte Woche die Meilenstein-Überprüfung von KRAFTON bestanden und sind nun bereit, gemeinsam mit unserer Community unsere offene Entwicklungsreise zu beginnen. Wir sind voll und ganz zuversichtlich, dass wir einen Punkt erreicht haben, an dem wir ein Erlebnis bieten können, das unsere Spieler lieben werden.

Wir freuen uns darauf, mit Ted Gill zusammenzuarbeiten, um einen reibungslosen Übergang zu unterstützen und auf einen erfolgreichen Start hinzuarbeiten. Unsere Priorität ist, dieses Spiel in die Hände der Community zu bringen, die sehnsüchtig darauf gewartet hat – und das bedeutet, die Arbeit zu ehren, die ihr bereits geleistet habt, um das möglich zu machen."

Der Rechtsstreit ist noch anhängig, was bedeutet, dass der Rechtsstreit noch andauert, aber selbst wenn es weiterhin Spannungen zwischen der alten Führung von Unknown Worlds und dem Publisher von Subnautica 2 gibt, haben sie zugestimmt, dass das Spiel für diesen Early-Access-Sprung im Mai bereit ist.