Subnautica 2 s PC-Spezifikationen wurden vor dem Early-Access-Start bekannt gegeben

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Da der Early-Access-Start immer näher rückt, fragen Sie sich vielleicht, ob Ihr Computer Subnautica 2 laufen kann? Falls ja, ist die gute Nachricht, dass du das Spiel spielen kannst, aber wenn du die kommende Fortsetzung in bestmöglicher Grafik erleben willst, brauchst du eine ziemlich leistungsstarke und leistungsfähige Maschine.

Zu diesem Zweck ermöglichen die Mindestanforderungen zwar Nvidia GTX 1660- und AMD RX 5500XT-Nutzern, das Projekt mit etwa 1080p und 30FPS zu erleben, während diejenigen mit einer Nvidia RTX 5070 Ti oder einer AMD RX 7900XTX 4K- und 60FPS-Action genießen können. Letztere Option benötigt außerdem 32 GB Speicher, 16 GB GPU-Speicher und entweder eine Intel i9-14900K oder AMD Ryzen 9 7900X3D CPU, und auch wenn das viel klingt, ist das genau das, was Sie brauchen, um Ultra++-Grafik zu genießen, wie Unknown Worlds erklärt.

Für die vollständigen PC-Spezifikationen von Subnautica 2 siehe die untenstehenden Informationen.