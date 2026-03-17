Das Gerichtsurteil setzt Ted Gill wieder an die Spitze von Subnautica 2

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Der erbitterte Streit um Subnautica 2 hat eine neue Wendung genommen, nachdem ein Gericht in Delaware entschieden hatte, dass Krafton den ehemaligen CEO Ted Gill wieder einsetzen und ihm die Kontrolle über das Projekt zurückgeben muss.

Gill wurde letzten Sommer zusammen mit mehreren Gründern des Studios entlassen, kurz vor dem geplanten Early-Access-Start von Subnautica 2. Krafton rechtfertigte die Entscheidung damals damals, dass das Management seine Aufgaben schlecht gemeistert und Verzögerungen verursacht habe. Eine Entscheidung, die Gill und seine Kollegen entschieden ablehnten und stattdessen argumentierten, dass ihre Entlassung lediglich ein Weg für Krafton sei, eine massive Bonuszahlung im Zusammenhang mit dem Start des Spiels zu vermeiden.

Nun hat das Gericht im Wesentlichen zugunsten der ehemaligen Geschäftsleitung des Studios entschieden. Laut der Entscheidung soll Gill seine Rolle als CEO mit voller Kontrolle zurückerlangen, was bedeutet, dass er erneut entscheiden wird, wann Subnautica 2 im Early Access veröffentlicht wird. Darüber hinaus könnte Krafton ihn nicht daran hindern, Steam oder andere Plattformen im Zusammenhang mit dem Start zu nutzen.

Der Richter entschied außerdem, dass Kraftons frühere Entscheidung, Gill zu entfernen, insofern ungültig war, als sie sein Recht, das Studio und das Projekt zu leiten, einschränkte. Gleichzeitig wurde der Zeitrahmen für den viel diskutierten Bonus – im Wert von bis zu 250 Millionen Dollar – im Zusammenhang mit der Veröffentlichung des Spiels verlängert.

In einer Stellungnahme gegenüber Kotaku erklärt Krafton, wie es sich gegen die Entscheidung stellt und seine rechtlichen Optionen prüft:

"Krafton stellt die Spieler in den Mittelpunkt jeder Entscheidung, und das wird sich nie ändern. In den vergangenen Monaten haben Krafton und das Unknown Worlds-Team unermüdlich daran gearbeitet, das Spiel zu stärken und auf eine Early-Access-Veröffentlichung vorzubereiten, mit fortlaufendem Fokus darauf, der Subnautica-Community das bestmögliche Erlebnis zu bieten. Wir freuen uns darauf, die neu aktualisierte Version so bald wie möglich für Spieler herauszubringen.

Auch wenn wir dem heutigen Urteil respektvoll widersprechen, prüfen wir unsere Optionen, während wir unseren Weg nach vorne bestimmen. Das heutige Urteil regelt nicht den Anspruch der ehemaligen Führungskräfte auf Schadensersatz oder ein Earnout im Zusammenhang mit Subnautica 2, da weitere Rechtsstreitigkeiten noch anhängig sind. In der Zwischenzeit bleibt Kraftons unmittelbarer Fokus unverändert: Subnauticas Fans das bestmögliche Spiel zu liefern."

Der Hintergrund des Streits reicht bis ins Jahr 2021 zurück, als Krafton Unknown Worlds übernahm, und die Beziehungen zwischen den beiden Unternehmen verschlechterten sich während der Entwicklung von Subnautica 2 erheblich, was letztlich in einem der bekanntesten Rechtsstreitigkeiten der Branche der letzten Jahre gipfelte. Doch dieser Konflikt ist nun beendet. Das bedeutet mit großer Wahrscheinlichkeit, dass Subnautica 2 im Early Access viel früher veröffentlicht wird, als viele erwartet hätten, basierend auf Gills ursprünglichem Plan.

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