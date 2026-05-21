Subnautica 2 bricht in der ersten Woche Rekorde mit 4 Millionen verkauften Exemplaren

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Unknown Worlds, die Entwickler des aktuellen Early-Access-Titels Subnautica 2, feiern erneut und haben gerade bestätigt, dass das Spiel nach nur einer Woche im Verkauf bereits über 4 Millionen Exemplare verkauft wurde. Dies folgt auf den Verkauf von einer Million Exemplaren allein zum Start und einer zweiten Million innerhalb der folgenden 12 Stunden.

Außerdem haben sie bestätigt, dass sie mit über 467.000 gleichzeitigen Spielern auf Steam ihren Höchststand erreicht haben, und das Spiel erhält weiterhin 'sehr positive' Bewertungen auf der Plattform.

"Wir sind unglaublich dankbar für die Resonanz, die das Spiel von Spielern auf der ganzen Welt erhalten hat", sagte Fernando Melo, Executive Producer von Subnautica 2. "Millionen von Spielern während des Early Access in diese neue Welt eintauchen zu sehen, war ein unglaublicher Moment für das Team. Das Feedback aus der Community hilft uns weiterhin, die Zukunft von Subnautica 2 zu gestalten, und wir freuen uns darauf, dieses Erlebnis gemeinsam mit unseren Spielern weiterzuentwickeln."

Subnautica 2 ist auf dem PC über Steam und den Epic Games Store erhältlich sowie auf Xbox (Konsolen und PC) über Game Preview. Wenn du mehr über das Spiel erfahren möchtest, schau dir unsere Early-Access-Rezension an.