Subnautica 2 (Früher Zugang)

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Seit ich das allererste Subnautica gespielt habe, wusste ich, dass Unknown Worlds Entertainment etwas Besonderes geschaffen hatte. Das Gefühl, den Ozean in alle Richtungen zu sehen, zu wissen, dass man völlig gestrandet auf einem fremden Planeten und völlig allein überleben muss, ist packend. Mit einem gut entwickelten Ressourcenmanagementsystem musste man Mineralien, Metalle und andere Materialien finden, um neue Werkzeuge herzustellen, und all das geschah in wunderschönen Unterwasserumgebungen. Gleichzeitig hatte das Spiel auch eine dunklere Seite; nicht alle Kreaturen, denen du begegnest, waren klein und harmlos, da der Ozean auch gigantische Raubtiere enthielt, die an jene erinnerten, die vor Millionen von Jahren auf der Erde umherstreiften. Du warst nicht mehr an der Spitze der Nahrungskette, sondern deutlich weiter unten.

Die Erwartungen an Subnautica 2 waren aufgrund der Brillanz des ersten Spiels und des unterhaltsamen Abenteuers Below Zero extrem hoch. Ich mochte beide vorherigen Titel, aber ich verstehe auch, dass das eigenständige Spin-off keine richtige Fortsetzung war und etwas kleiner war. Diesmal ist der Umfang wieder auf dem Niveau des ersten Spiels, und das zweite wird voraussichtlich während seiner Early-Access-Phase wachsen. Hier spielt Unknown Worlds mit Biomen, in denen der Ozean einen vollständig verschlingt und man weder den Boden noch die Oberfläche sehen kann. Gerade in diesen Situationen wird die Erkundung besonders unheimlich, da man nicht weiß, woher all die seltsamen Geräusche kommen, und die Schatten, die einen umhüllen, könnten eher eine Illusion als ein riesiges Monster sein.

Der Charakter-Editor ist einfach, lässt dich aber wählen, wer du bist, sowie deine Farben und dein Aussehen.

Wie im ersten Spiel startet man mit einer Art Absturz. Deine Rettungskapsel schickt dich nach einem Tutorial-Abschnitt an die Oberfläche, und du kannst schnell mit dem Sammeln und Erkunden von Ressourcen beginnen. Wie im ersten Spiel ist deine erste Basis eine halb funktionierende Rettungskapsel vom Mutterschiff. Die meisten Dinge sind gleich, wenn du deine Ausrüstung aufrüstest, grundlegende Werkzeuge besorgst und tiefer in den Ozean vorgehst. Diesmal müssen Sie sich keine Sorgen um eine bevorstehende Reaktorexplosion machen. Du wirst jedoch die Überreste deines Raumschiffs auf dem Meeresboden verstreut finden, und du kannst nicht alles in deinem Rettungsboot bauen, sondern stattdessen eine Basis errichten musst, in der du mehr Ressourcen, Werkzeuge, Gebäude und andere Gegenstände herstellen kannst. Es sollte gleich gesagt werden, dass der Basenbau diesmal stärker in das Erlebnis integriert ist und nicht mehr so eigenständig ist wie im ersten Spiel.

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Allerdings habe ich kein Problem damit, mich stärker auf den Basenbau zu konzentrieren, da ich es genieße, Gebäude zu bauen und meine eigenen Siedlungen zu errichten. Materialien und andere Gegenstände sind auch relativ leicht zu bekommen, da die Gebäude günstig sind, was bedeutet, dass man schnell eine funktionale Basis aufbauen kann. Die Verbesserungen am Bauwerkzeug machen es weniger umständlich, die Basis genau so zu erweitern, zu drehen und anzupassen, wie man es möchte. Es ist auch der Bauprozess, der nötig ist, um eine Art Hangar zu bauen und dein erstes Fahrzeug zu bauen, wobei das, das ich getestet habe, Kaulquappe heißt und ein wenig an die Seamoth erinnert. Es ist jedoch deutlich anpassbarer und man kann sogar das Gehäuse so anpassen, dass das Einbauen von Komponenten ähnlich wie im ersten Spiel funktioniert. Das führt zu einer ziemlich angenehmen Spielschleife, in der sich vieles vertraut anfühlt.

Du schaltest supermächtige Fähigkeiten frei, indem du DNA von organischem Leben auf dem Planeten mit deiner eigenen kombinierst.

Dieses Spiel wird richtig dunkel; nachts sieht man nichts, und das liebe ich absolut. Pflanzen und Tiere leuchten im Dunkeln, und die Umgebungen sind ein wahrer Anblick. Man muss allerdings vorsichtig mit der Taschenlampe sein, da die Tierwelt darauf reagiert.

Ich möchte jedoch sowohl die Grafik als auch die Atmosphäre loben. Es ist ein wunderschönes Spiel mit einem atemberaubend schönen Himmel, bei dem der Sonnenaufgang direkt von Star Wars: Eine neue Hoffnung mit seinen Zwillingssonnen inspiriert sein muss, und es fällt schwer, von der Optik nicht beeindruckt zu sein. Dies ist ein technisch kompetentes Spiel mit exzellenten Produktionswerten, und wie im ersten Spiel ist die Musik elektronisch mit einem schönen Retro-Feeling. Ich erinnere mich, als ich zum ersten Mal in Subnautica ins Wasser sprang und völlig verzaubert war; Das werde ich auch bei der Fortsetzung merken.

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Wenn du anfangs gegen die Dunkelheit kämpfst, Kreaturen absuchst und versuchst zu verstehen, warum auf diesem neuen Planeten Dinge passieren, ist das Spiel am besten. Man hat alle Zeit der Welt, um zu erkunden und zu tun, was man möchte, und doch gibt es eine Geschichte. Du hast eine KI namens NOA, die dir hilft, Missionen und andere Dinge zu finden. Bei mir ist es ein bisschen ausgefallen und ich bekomme keine weiteren dieser Missionen, aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich zu weit fortgeschritten bin. Diese KI ist nicht ganz das, was sie vorgibt zu sein, und gleichzeitig breitet sich eine mysteriöse Krankheit über den Planeten aus. Man sieht Meerestiere und ganze Biome, die von diesem Virus und den damit verbundenen Parasiten bedeckt sind. Das größte Zeichen dafür ist ein gigantischer Baum am Horizont, der vollständig mit diesen grauen Sporen und einem grauen Schleim bedeckt ist. Es hat das abgestürzte Raumschiff aus dem ersten Spiel als riesiges Wahrzeichen ersetzt.

Wenn dir der erste gefallen hat, bist du in deinem Element.

Es ist eine gute Idee, zu scannen und mehr über die Tierwelt und Ressourcen im Spiel zu erfahren. Alles wird in einer Datenbank gespeichert, auf die man leicht über die Menüs Zugriff hat.

In dieser Early-Access-Version kannst du nicht überall reisen, da es klar markierte Bereiche gibt, die du nicht erkunden kannst. Du wirst eine Verwarnung bekommen und du könntest sterben. Zum Glück ist der Tod nicht das Ende. Dein Körper wird erneut geklont und du kannst deine Kapsel und deine Gegenstände finden, ähnlich wie im ersten Spiel. Es liegt an dir zu untersuchen, warum du abgestürzt bist, welche Rolle deine KI gespielt hat und möglicherweise die Krankheit zu heilen, die den Ozean verwüstet. Du wirst irgendwann sicher entkommen müssen, aber so weit bin ich noch nicht, und es gibt ohnehin nicht so viel Inhalt in dieser Early-Access-Version. Was es gibt, ist jedoch sehr gut und fesselnd. Wenn du dich nicht mit Hunger und Durst auseinandersetzen willst, gibt es alternative Modi ohne diese und einfacheren Basenbau.

Ich mag auch, dass zurückgelassene Aufnahmen sich auf Orte beziehen, die man besucht hat. Einer meiner Lieblingsstellen war ein riesiger Panzer, der, wenn er gestört wird, zuklappt und man darin gefangen werden kann. Einen Baumstamm zu finden und andere Überlebende und ihre Fluchtversuche zu hören, war gelinde gesagt unterhaltsam. Ein weiterer Ort, den ich mochte, war eine völlig verwüstete Umgebung, umgeben von ziemlich großen und gefährlichen Fischen. Der aktuelle König der Biome ist immer noch das Startgebiet, da es genauso angenehm, hell, schön und harmlos ist wie im ersten Spiel. Gleichzeitig weißt du, dass jenseits dieser Gebiete Gefahren lauern, wie du sie bisher noch nie gesehen hast, wo einer der gefährlichsten Orte, die ich besucht habe, ein Gebiet voller Lava und vulkanischer Aktivität war. Du wirst nicht immer überall hinkommen, aber dank sauerstoffproduzierender Pflanzen gibt es am Anfang reichlich Hilfe. Man braucht sein Fahrzeug zu Beginn des Spiels nicht unbedingt, und ich kam über fünf Stunden lang ganz gut zurecht, ohne solche Hilfsmittel zu benutzen.

Zwillingssonnen, die am Horizont aufgehen, sind in den Medien nichts Neues, aber sie sehen jedes Mal genauso atemberaubend aus.

Wenn du Barren aus Erz und anderen Materialien erschaffen willst, brauchst du jetzt eine Basis mit bestimmten Gebäuden.

Bisher habe ich über Dinge gesprochen, mit denen du vertraut bist, aber es gibt auch neue Funktionen. Eine neue Ergänzung zum Konzept ist die Genetik, bei der du deinen Charakter mit Fähigkeiten aufbauen kannst, die du durch spezielle Pflanzen und Datenbanken erhältst. Dies geschieht im Spiel, indem DNA gemischt wird; Genauer gesagt funktioniert es so, dass es zwei Arten dieser Boni gibt. Die erste sind die Fähigkeiten, die dein Charakter erhält, und die zweite sind passive Boni. Du hast eine große Auswahl zur Auswahl, zum Beispiel kannst du zu Beginn entscheiden, ob du eine Spur hinterlässt, um leichter aus Höhlen herauszufinden, oder dich beim Schwimmen auf dem Meeresboden schneller bewegen kannst. Zusätzlich gibt es auch eine stärker storygetriebene Möglichkeit, neue Fähigkeiten zu erhalten, und diese erhältst du von Pflanzen, die du vom Virus heilst. Diese verleihen dir sehr mächtige Fähigkeiten, wie zum Beispiel die Hitzebeständigkeit besser. Das eröffnet das zuvor erwähnte Gebiet mit Lava und Vulkanen zur Erkundung, und ich hoffe, es gibt mehr davon als Orte, sodass man als Spieler ein paar Entscheidungen treffen kann.

Technisch gesehen ist das Erlebnis ausgefeilter als im ersten Spiel, aber es gibt Bugs, darunter Missionen, die nicht mehr erscheinen, Fische, die durch den Boden gehen, und ein paar andere Dinge. Allerdings ist es selten so störend, dass ich darüber nachdenke. Der einzige, der mich betrifft, ist der storygetriebene Bug, bei dem ich keine weiteren Hinweise bekomme, wohin ich gehen soll. Mein Verdacht ist, dass es entweder keine Orte mehr gibt oder diese Version des Spiels einen Fehler hat. Audiovisuell ist alles erstklassig; sowohl die Musik als auch alle coolen Soundeffekte sind hervorragend, und ich mag größtenteils, was ich sehe und höre, trotz einiger Fehler. Allerdings ist es mir nicht gelungen, den Mehrspielermodus in der Version des Spiels zum Laufen zu bringen. Es ist ein Koop-Modus mit bis zu vier Spielern, mit denen man zusammenarbeiten kann, und das werde ich nach dem offiziellen Start dieser Early-Access-Version testen.

Es ist ein fantastisches Gefühl, nachts herumzuschwimmen und all die biolumineszenten Pflanzen und Meereslebewesen zu sehen.

Die Plateaus sind immer knifflig. Was werde ich finden, wenn ich über den Rand schwimme und 250 Meter oder tiefer tauche?

Um meine Zeit mit der Early-Access-Version von Subnautica 2 zusammenzufassen: Es lohnt sich, es zu spielen, und es wird wahrscheinlich ein fantastisches Spiel werden. Wie schon bei der Early-Access-Version des ersten Spiels wissen wir nicht, wie lange es dauern wird oder welche Upgrades wir in Zukunft sehen werden. Nach dem, was ich bisher getestet habe, bin ich sowohl zufrieden als auch gespannt auf das, was noch kommt. Es ist wunderschön, klingt großartig und lädt zur Erkundung an, und das Sammeln von Ressourcen sowie Basenbau sind sowohl einfach als auch intuitiv. Im Moment wird deine Basis hauptsächlich davon beeinflusst, ob sie Strom hat oder angegriffen wird. Ich vermute, zukünftige Updates könnten das ausbauen, da es neben der begrenzten Erkundung ein Aspekt ist, der zeigt, dass dies ein Projekt ist, das im Laufe des Spiels ausgebaut werden soll. Ich hoffe, die Entwickler integrieren eine große Vielfalt an Wetterarten ins Spiel, denn ich möchte eine gute Mischung aus Regen, Gewittern, Sonnenschein, Nebel und vielem mehr sehen. Ich würde auch gerne sehen, dass die Temperaturen in bestimmten Biomen schwanken, was manchmal erfordern würde, dass man seine DNA-Auswahl anpasst.

Derzeit ist Subnautica 2 eine limitierte Version mit mindestens 6–12 Stunden Spielzeit. Mit dem Mehrspielermodus kann man sicherlich deutlich mehr Stunden daraus machen, aber im Laufe der Zeit wird der Entwickler die verbleibenden Fahrzeuge, Werkzeuge, Ressourcen, Biome und die Geschichte hinzufügen. Es fehlt viel, und du musst überlegen, ob du jetzt einsteigen oder warten willst, bis mehr Inhalte verfügbar sind. Ich war mit meiner Spielzeit ziemlich zufrieden, aber es ist klar, dass das noch lange nicht vorbei ist und es vielleicht noch eine Weile dauert, bis wir Version 1.0 sehen. Allerdings freue ich mich, dass das, was verfügbar ist, in einem viel besseren Zustand ist als im ersten Spiel und mehr Inhalte bietet. Aus diesem Grund kann ich es dir vorläufig empfehlen, da du es zu einem niedrigeren Preis bekommst als mit der Version 1.0.

Die Ozeane sind unheimlich, und ich glaube nicht, dass Subnautica 2 das verloren hat, was seine Vorgänger einzigartig und großartig gemacht hat. Sie sollten jedoch wissen, dass Sie von der Geschichte nur sehr wenig bekommen – eher eine Vorspeise als Hauptgericht und Nachtisch. Es sind diese begrenzten Inhalte und technischen Probleme, die verhindern, dass ich eine höhere Bewertung nicht rechtfertigen kann. Ich bin jedoch äußerst optimistisch bezüglich dieses Projekts und hoffe, das Spiel erneut zu besuchen, sobald es in der vollen Version veröffentlicht ist.

Diese Handschuhe schießen Wasserstrahlen aus und funktionieren ein bisschen wie der Seaglide im ersten Spiel. Es ist ein Werkzeug im frühen Spiel, das dir hilft, dich schneller in den Umgebungen zu bewegen, aber die Batterie schnell entlädt.

Mir gefällt, dass das Basenbauen diesmal mehr im Fokus steht. Es fühlte sich etwas seltsam an, im ersten Spiel so viel in der Rettungskapsel herstellen zu müssen.

Basen mit Aussicht zu bauen macht im zweiten Spiel genauso viel Spaß. Es ist allerdings etwas einfacher, da das Tool intuitiver ist.

Die Tierwelt ist vielfältig, und das Wasser beherbergt sowohl friedliche Kreaturen als auch ihre tödlichen Gegenstücke.

Dein erstes Fahrzeug ist ein etwas ungewöhnliches. Ich mag es aber, und es ist sowohl anpassbar als auch aufrüstbar. Es wird spannend sein zu sehen, wie sehr es in Zukunft noch individuell angepasst werden kann.