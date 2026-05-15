Subnautica 2 hat bereits 1 Million Exemplare verkauft

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Wir hatten erwartet, dass die Fortsetzung von Unknown Worlds ein großer Erfolg sein würde, als sie im Early-Access-Format erschien, aber der Erfolg des Spiels war bisher ehrlich gesagt beeindruckend.

Seit dem Debüt gestern am 14. Mai hat es für den Entwickler nur wenige Stunden gedauert, um bekannt zu geben, dass Subnautica 2 s Early-Access-Edition von mehr als einer Million Fans erworben wurde. Eine vernünftige Vermutung ist, dass wir bald auch ein weiteres Verkaufsupdate hören werden, da das Spiel gestern um den Start auf Steam mit 467.582 gleichzeitig einen Spieler-Höchststand erreichte und zum Zeitpunkt des Schreibens noch über 176.000 Spieler spielten.

Für mehr Informationen zu Subnautica 2 finden Sie hier unsere Eindrücke vom Early-Access-Debüt für eine Analyse dessen, wo das Spiel derzeit zu Beginn seiner Reise steht.