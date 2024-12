Studio Koba übernimmt die volle Kontrolle und startet das Self-Publishing von Haneda Girl

HQ

Zu diesem Zeitpunkt im Jahr 2024 sind wir uns der hohen Kosten bewusst, die die schwankende Wirtschaft und die großen Geschäftspläne der Videospielindustrie aufgebürdet haben. Große Publisher schließen Studios, Tausende und Abertausende von Arbeitsplätzen gehen verloren und eine Stagnation der Verkäufe im Konsolenbereich, für die es kurz- oder mittelfristig keine klare Lösung zu geben scheint. Und so ruht die Hoffnung des Mediums wieder einmal auf den Schultern der Indie-Entwicklung.

Und eines der Studios, das seine Veröffentlichungsstrategie ändern möchte, um näher an den Spielern zu sein und das, was sie suchen, ist Studio Koba, die Schöpfer von Narita Boy und auch des kommenden Haneda Girl.

Heute früh gab das Team in seinen Netzwerken bekannt, dass es die Entscheidung getroffen hat, Haneda Girl selbst zu veröffentlichen, mit den Kosten und dem Risiko für ein kleines Team, die dies mit sich bringt. Gleichzeitig erkennen sie jedoch, dass die aktuelle Branchensituation sie dazu ermutigt hat, die volle Kontrolle über Haneda Girl zu haben und so den Update- und Patching-Prozess zu rationalisieren, während sie in ständigem Kontakt mit ihrer Community stehen. Diese Entscheidung ermöglicht es ihnen auch, den Preis an einen wettbewerbsfähigeren anzupassen.

Und um der Ankündigung das Sahnehäubchen aufzusetzen, haben sie auch ihr Veröffentlichungsblatt aktualisiert, indem sie eine Demo auf Steam im nächsten Februar angekündigt haben.

Wenn Sie wissen möchten, wie die Entwicklung von Haneda Girl voranschreitet und einige exklusive Details über das Unternehmen und seinen Soundtrack erfahren möchten, verpassen Sie nicht unser Interview mit dem Komponisten Salvinsky.