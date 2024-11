Haneda Girl ist eine "viel kleinere" Geschichte als Narita Boy, aber beide teilen sich ein gemeinsames Universum sowie ein gemeinsames Entwicklerteam

Viele von euch werden sich noch gerne an den farbenfrohen und herrlich Retro-Stil von Narita Boy erinnern, dem Action-Adventure-Titel, der 2021 von Studio Kobe und Team17 veröffentlicht wurde. Sein visuelles Design, kombiniert mit Pixel-Art-Animationen, die auch heute noch nur sehr wenige Rivalen haben, haben uns damals dazu gebracht, uns in sie zu verlieben, und sehr bald werden wir in der Lage sein, den nächsten im digitalen Universum zu treffen, der von den Hengsten bedroht wird: Haneda Girl .

Haneda Girl hat in der Tat das gleiche narrative Universum wie das vorherige Spiel von Studio Kobe, aber es unterscheidet sich stark vom ersten und auf vielen Ebenen. So präsentierte der Komponist des Spiels, Salvinsky, seine Unterscheidungsmerkmale in einem Interview während des IndieDevDay, das ihr euch unten ansehen könnt.

"Es ist das gleiche Universum", begann Salwinsky. "Es ist, als wäre das unterirdische Universum von Narita Boy das digitale Reich, und dieses [Haneda Girl ] ist das Imperium, das unterirdisch ist. Und die Dinge, die man dieses Mal macht, sind ganz anders, denn Narita Boy war eine Art storygetriebener Erkundungskämpfer, und dieser konzentriert sich mehr auf die Arcade-Formel, schnelle, süchtig machende Action."

Der Ansatz des Spiels konzentriert sich auf das Meistern von Levels und ein Erlebnis, das auf schnellem, süchtig machendem Gameplay basiert, anstatt auf einer geführten Erzählung wie bei Narita Boy. Etwas, das sie in ihrer Inspiration von anderen großartigen Indies eines ähnlichen Stils wiederfinden wollen.

"Wir wollten etwas machen, das mehr auf dem Spielgefühl basiert, aber auch die Grafik und den Sound beibehält, aber uns mehr auf die Spiele konzentriert, die wir gerne spielen, wie Katana Zero, Hotline Miami, Broforce, einen Großteil dieses Mixes machen und ihn in das Narita Boy -Universum einordnen und versuchen, den Spielern etwas Originelles zu bieten."

Studio Kobe beschäftigt sich mit der Förderung von Haneda Girl und verdoppelt seine Bemühungen, das Spiel im Jahr 2025 zu veröffentlichen, mit einer großen Änderung gegenüber dem vorherigen Spiel. "Im Moment haben wir keinen Verlag, und wir haben es nicht eilig, einen zu bekommen. Denn vielleicht, vielleicht werden wir in Erwägung ziehen, auf eigene Faust loszuziehen."

Und es ist vielleicht nicht das letzte Mal, dass wir das Narita Boy/Haneda Girl -Universum betreten, aber Salvinsky weist darauf hin, dass bei einem dritten Teil "sie einen dritten Flughafen in Tokio bauen müssen (lacht)".

Darüber sollten Sie sich jetzt nicht zu viele Sorgen machen, denn Haneda Girl soll im Jahr 2025 erscheinen, und sein Versprechen könnte nicht vielversprechender sein.