Street Fighter 6 hat über 7 Millionen verkaufte Exemplare überschritten

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Erst gestern berichteten wir, dass Monster Hunter: World über 30 Millionen verkaufte Exemplare überschritten hat und damit Capcoms meistverkauftes Spiel aller Zeiten ist. Auch wenn das eine beeindruckende Leistung ist und der heutige Titel nicht annähernd auf dem gleichen Niveau liegt, hat Capcom auch ein Verkaufsupdate zu einem weiteren seiner jüngsten Hits veröffentlicht, nämlich Street Fighter 6.

Nachdem kürzlich bestätigt wurde, dass Tifa aus Final Fantasy VII als Kämpfer ins Spiel aufgenommen wird, wurde auch bestätigt, dass Street Fighter 6 nun ein Sieben-Millionen-Verkäufer ist.

Er erreicht zwar nicht ganz das Niveau des jüngsten Erfolgs der Resident Evil- und Monster Hunter-Reihe, zeigt aber, dass viele Fans an Capcoms Kampfspielreihe interessiert sind, wobei die Verkaufszahlen wahrscheinlich später in diesem Jahr etwas ansteigen werden, wenn der Realfilm in die Kinos kommt.

Spielst du noch regelmäßig Street Fighter 6 ?