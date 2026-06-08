Monster Hunter: World hat nun die 30 Millionen verkaufte Einheiten überschritten

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Während sich ein Großteil der jüngsten Aufmerksamkeit und Schlagzeilen wahrscheinlich auf Monster Hunter Wilds und die bald erhaltene Erweiterung konzentriert (plus die Tatsache, dass das Projekt für die Nintendo Switch 2 erscheint), sollte man sich daran erinnern, dass Monster Hunter: World immer noch das erfolgreichste Monster Hunter-Spiel im Portfolio von Capcom ist.

Dies wurde nun erneut in einer Pressemitteilung des japanischen Unternehmens bewiesen, das bestätigt hat, dass Monster Hunter: World nun über 30 Millionen verkaufte Einheiten geworden ist und zum meistverkauften Spiel aller Zeiten von Capcom geworden ist. Eine ziemlich beeindruckende Leistung für ein Spiel, das inzwischen acht Jahre alt ist.

Vor diesem Hintergrund wird auch erwähnt, dass die Monster Hunter-Reihe inzwischen insgesamt 127 Millionen Einheiten verkauft hat, was bedeutet, dass World trotz der bewegten Geschichte der Reihe fast ein Viertel der insgesamt verkauften Exemplare ausmacht.

Besitzt du ein Exemplar von Monster Hunter: World und hast du zu diesem Erfolg beigetragen?