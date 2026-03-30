Street Fighter 6 Fans gegen Capcom wegen einer geschmacklosen Handlung

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Der Street Fighter III Kämpfer Alex wurde kürzlich als neuer spielbarer Charakter in Street Fighter 6 hinzugefügt und wurde schnell sehr beliebt. Er brachte auch eine kleine Geschichte für die Fans mit, die jedoch einige schwer zu verdauliche Elemente enthielt, die für einiges an Kontroversen sorgten (wenn du wirklich an Alex' Geschichte in Street Fighter interessiert bist – betrachte das als Spoilerwarnung).

Am Ende des Arcade-Modus in Street Fighter 6 sehen wir, dass Alex Patricia geheiratet hat und sie ein Kind erwarten. Bisher läuft alles gut, aber jeder, der sich mit der Street Fighter-Lore auskennt, weiß natürlich, dass Patricia Alex' Adoptivschwester und auch seine Cousine zweiten Grades ist. Mit anderen Worten, sie hängen zusammen.

Alex kennt Patricia, seit sie ein Baby war, und sie hatten immer eine Geschwisterbeziehung; ihr Vater Tom war für Alex eine Vaterfigur, der ihn sogar "Papa" nannte. Das versetzte die Fans natürlich in Aufregung, was Capcom dazu veranlasste, auf eine etwas tonlose und typisch japanische Weise zu reagieren. Wie Kotaku anmerkt, hat Capcom statt das Ende zu ändern und sich zu entschuldigen, einen Teil von Alex' Hintergrundgeschichte umgeschrieben.

Was sie jedoch nicht geändert haben, ist die Tatsache, dass Alex immer noch verheiratet ist und ein Kind mit einem Familienmitglied erwartet; sie fügten einfach neue Details hinzu, wie er und Patricia während ihrer Teenagerjahre eine Zeit lang getrennt gewesen waren. Viele fragen sich jetzt, wie Capcom überhaupt in diese Situation geraten ist und wie sie nicht sehen können, wo etwas schiefgelaufen ist.

X-Nutzer Shuckle erklärte die Situation am besten in einem Comicstrip auf X, den Sie unten ansehen können.