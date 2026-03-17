Street Fighter 6 übertrifft mit großem Update den Starthöhepunkt

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Nach Capcoms kürzlicher Veröffentlichung von Alex, einem Charakter, der sehr mit Spannung gesucht wurde – sowie einem großen Update zur Balance der verschiedenen Kämpfer – hat das Spiel nun seinen bisherigen Rekord für gleichzeitige Spieler auf Steam gebrochen. Der neue Rekord liegt bei beeindruckenden 72.067 gleichzeitigen Spielern, was bedeutet, dass das Spiel nun seinen dreijährigen Höchststand übertroffen hat, der beim Start 2023 erreicht wurde.

Alex, der ein Comeback von Street Fighter III feiert, scheint genau der Energieschub zu sein, den das Spiel brauchte. Neben Balance- und Gameplay-Anpassungen hat das Update sowohl Veteranen als auch neugierige Spieler zurück in den Ring gebracht. Unglaublich gut gemacht von Capcom, und es ist großartig zu sehen, wie die Leute zum Spiel zurückkehren.

Bist du einer der vielen, die die Gelegenheit genutzt haben, wieder in Street Fighter 6 einzusteigen?