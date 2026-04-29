Stranger Things: Tales from '85 kehrt bereits im Herbst für eine zweite Staffel zurück

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Da Stranger Things nun zu Ende gegangen ist, wirkte das Erscheinen von Stranger Things: Tales from '85 etwas überraschend, da es nicht darauf abzielte, die Handlung voranzutreiben, sondern einer früheren Ära des Universums zusätzliche Farbe zu verleihen. Es schien ein einmaliges Abenteuer zu sein oder vielleicht die Grundlage für weitere Erweiterungen narrativer Ereignisse aus der Vergangenheit von Stranger Things, aber offensichtlich gibt es noch andere Ideen.

Netflix hat bekannt gegeben, dass Tales from '85 für eine zweite Staffel zurückkehren wird und bereits im Herbst auf der Streaming-Plattform debütieren wird. Uns wird nichts über die Handlung oder die Richtung der Serie mitgeteilt, aber sie ist unterwegs, was bedeutet, dass mehr animierte Stranger Things-Abenteuer am Horizont bevorstehen.

Wenn Sie Stranger Things: Tales from '85 noch nicht gesehen haben, können Sie hier unsere Rezension zur ersten Staffel lesen.