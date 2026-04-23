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Als die fünfte Staffel von Stranger Things zu Beginn des neuen Jahres auf Netflix endete, schien es nur natürlich, dass diese größere Geschichte und diese Figurenbesetzung zur Ruhe kommen durften. Ob das Raum für eine neue Erzählung in einem anderen Teil des Stranger-Things-Mythos schuf oder ob Netflix sich einfach ganz von der übernatürlichen Saga entfernte, war eigentlich nicht so relevant, denn da die einst junge Besetzung nun junge Erwachsene waren, war offensichtlich klar, dass sie nicht mehr als Kinder auftreten konnten. Deshalb wirkte die Entscheidung, den ohnehin schon recht engen Erzählrahmen mit einer Zeichentrickserie zu erweitern, etwas ungewöhnlich und vielleicht sogar irrelevant ...

Aber wie dem auch sei, Stranger Things: Tales from '85 steht kurz vor dem Start auf Netflix. Wie erwartet spielt dies 1985 und ist eine Spin-off-Geschichte, die Eleven, Mike, Dustin und den Rest der Gruppe begleitet, während sie versuchen, Hawkins vor einer weiteren scheinbar übernatürlichen Katastrophe zu retten. Also, wir waren schon mal hier, oder? Nun, ja ... Ihr könnt euch vielleicht meine Überraschung vorstellen, nachdem ich die ersten paar Episoden dieser recht umfassenden Animationsstaffel gesehen und entdeckt habe, dass Stranger Things: Tales from '85 eine charismatische und unterhaltsame Serie ist, die nicht wie eine völlige Verschwendung von Platz und Produktionskraft wirkt. Aber hält die ganze Staffel das Niveau?

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Reden wir nicht um den heißen Brei herum: Tales from '85 schreibt die Geschichte von Stranger Things nicht gerade neu. Die Dynamik der zentralen Live-Action-Serie ist immer noch voll präsent, auch wenn das Paradigma einige Jahre vor den Ereignissen der letzten Staffel erforscht wird. Eleven versucht, ihren Platz in der Gesellschaft zu finden, während sie ihre Kräfte verbirgt. Mike, Dustin, Will, Max und Lucas sind die liebenswerte Nerd-Bande, die sich im Zentrum des Stranger Things-Universums befinden, Steve kämpft damit, über Nancy hinwegzukommen, während er jede Chance auf Romantik verpatzt, und Hopper ist der örtliche Sheriff, der vor der Herausforderung steht, diese skurrile Gruppe von Außenseitern zu schützen. Das einzige Element dieser Serie, das sich auch nur ansatzweise von dem unterscheidet, was wir von Stranger Things gewohnt sind, ist Nikki, ein neues Mädchen in der Stadt, das in das Chaos hineingerät, weil sie zur falschen Zeit am falschen Ort ist. Erwartet also nicht, überrascht zu sein von dem, was in dieser Serie ausgearbeitet wird, auch wenn das mehr Fragen als Antworten aufwirft, wie diese neuen Elemente in die Haupt- und Gesamtgeschichte eingebunden sind.

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Man könnte sagen, dass dies eine vernichtende Kritik ist, aber in der Praxis stellt dies kein großes Problem dar, da dieser grundlegende narrative Rahmen weiterhin effektiv funktioniert. Das Gleichgewicht zwischen der beneidenswerten sozialen Gruppendynamik und dem größeren übernatürlichen Rätsel ist eine fantastische Kombination, die jede einzelne Folge zu einem Vergnügen macht. Und dank etwa eines Jahrzehnts Erfahrung damit, wie die Schauspieler den Realfilmfiguren Leben einhauchten, und dank der Schaffung eines Rahmens, der sich darauf übertragen lässt, wirken diese animierten Versionen authentisch und charismatisch, und es macht einfach Spaß, Zeit mit ihnen zu verbringen. Die Charaktere stechen auch als bessere Spiegelbilder ihres vorgesehenen Alters hervor, was ein angenehmer Bonus ist.

Auch wenn man vielleicht einen kurzen Blick auf Stranger Things: Tales from '85 wirft und annimmt, die Serie richte sich an jüngere Zielgruppen, ist das in der Praxis nicht ganz korrekt, denn das wirkt einfach eher wie Stranger Things, mit einem ähnlichen Ton, Humor und einer Hommage an die nostalgischen 80er. Ja, die künstlerische Gestaltung greift einen Stil auf, der Fans von The Clone Wars und Star Wars vertraut sein dürfte, doch im Gegensatz zu diesen Werken tragen der Einsatz von Farben und die zusätzlichen animierten Details in dieser Serie wesentlich dazu bei, dass sie sich etwas prächtiger anfühlt als das, was wir sonst aus einer weit, weit entfernten Galaxis gewohnt sind.

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Letztlich bleibt uns also die Frage, ob es jemals notwendig war, dass diese Serie existiert. In dieser Hinsicht bin ich etwas hin- und hergerissen, denn so einfach es auch ist, nach Hawkins zurückzukehren und sich wieder zu Hause zu fühlen, fühlt sich diese Serie nicht wirklich so an, als würde sie die größere Geschichte irgendwohin führen. Es ist eine ähnliche Frustration wie bei Star Wars-Fans mit dem konsequenten Fokus darauf, einen so kleinen Bruchteil der größeren Lore animiert auszubauen. Diese Serie tappt in dieselbe Falle, weshalb man sagen müsste, dass sie zwar unterhaltsam und leicht verdaulich ist, aber auch kein Termin oder eine notwendige Sichtweise ist. Wenn ihr eure Stranger Things-Reise im Januar beendet habt, müsst ihr euch dieses Animationsprojekt nicht unbedingt ansehen, obwohl diejenigen, die unbedingt mehr von Stranger Things wollen, darin genug Unterhaltung finden werden, um sich erfüllt zu fühlen.