Stranger Things: Season 5 - Band 2 (Netflix)

HQ

Warnung: Spoiler für Staffel 5, Band 1 voraus

Die ersten vier Episoden der fünften Staffel haben mich glücklich gemacht. Mit etwas Perspektive gab es vielleicht etwas mehr zu kritisieren als ich damals, aber ich stehe zu der 8-Bewertung, die ich Band 1 gegeben habe. Nach fast einem Monat Warten bekommen wir die Fortsetzung. Das bringt uns dem unvermeidlichen Ende noch näher – nicht nur dieser Staffel. Aber von der ganzen Serie. Eine Serie, die in vielerlei Hinsicht als eines der besten und originellsten Dinge, die Netflix je zu bieten hat, in die Geschichte eingehen wird. Es war, ohne Übertreibung, ein Erfolg für den Streaming-Dienst, und es wird spannend sein zu sehen, womit sie diese Lücke füllen, wenn der Abspann der letzten Folge in etwas mehr als einer Woche läuft.

Also, wo waren wir, als es zuletzt endete? Hooper und Eleven infiltrierten die Militärbasis und entdeckten, dass Vecna gar nicht gefangen gehalten wurde. Stattdessen war es Kali, die wir zuletzt in Staffel zwei gesehen haben. Max und Holly waren in Henrys Unterbewusstsein und versuchten, herauszukommen. Dustin, Steve, Nancy und Jonathan landeten im Upside Down. Dann gab es noch diesen kleinen Cliffhanger mit Wills Superkräften. Folge fünf setzt dort an, wo wir aufgehört haben, und obwohl für uns ein Monat vergangen ist, fühlt es sich ziemlich gut an, dass es keinen Zeitsprung gibt. Es geht einfach so weiter, als wäre nichts passiert – fast schon ein bisschen nervig, wenn eine ganze Welt auf die Fortsetzung gewartet hat.

Auch wenn Stranger Things inzwischen größtenteils zu spektakulären Filmepisoden geworden ist, in denen die meisten Geheimnisse enthüllt werden und der eher gemütliche Horror, der mehrere der vorherigen Staffeln auszeichnete, durch epischere Action ersetzt wurde – wollen wir natürlich wissen, wie es laufen wird. Oder besser gesagt, Ende. Persönlich war ich auf dem Nervenstich, als die Uhr zwei schlug, und war extrem aufgeregt wegen der Fortsetzung. Dies ist die letzte Reise zum Ende. Klar, wir müssen ein paar Tage auf das zweistündige Finale warten. Aber bevor wir dorthin kommen, müssen auch alle Charaktere dorthin gelangen. Im finalen Showdown gegen das Supermonster Vecna.

Werbung:

Vecnas Motive werden immer klarer.

Deshalb sind diese drei Episoden, die etwas mehr als drei Stunden dauern, größtenteils eine Reise dorthin. Gelegentlich unterhaltsam, absolut. Dennoch ist es ein etwas langer Weg, alles in Ordnung zu bringen. Alle Reisen, egal ob sie in einer vorherigen Staffel oder in dieser begonnen haben, sollten uns zum Finale führen. Das lässt Band 2, oder diese zweite Hälfte, wenn man so will, sowohl etwas gehetzt wirken als auch wie ein Stocken – ironischerweise oft gleichzeitig. Es gibt hier einige großartige Szenen, und ich persönlich finde, dass Dustin, Steve, Nancy und Jonathan die besten Sequenzen bekommen, in denen sie nach der Antwort auf diese riesige Wand im Upside Down suchen. Es ist spannend und es gibt eine gute Chemie zwischen den Charakteren. Es fühlt sich auch so an, als hätte man eine Geschichte, die zu einigen Enthüllungen führt und auch wirklich schöne Sequenzen hat. Bei den meisten anderen gibt es viel Vorbereitung, bei der immer wieder gesagt wird: "Jetzt sollten wir uns fertig machen und einen Plan haben", und ich glaube nicht, dass man es schafft, alles auszubalancieren. Zum Beispiel wirkt Eleven als Charakter sehr reduziert. Klar, es ging nie wirklich nur um sie, sondern um die ganze Bande. Über die Gruppe. Aber jetzt, wo es aufgeteilt ist und es auch eine Gruppe von mehreren anderen Charakteren gibt, steht ihre Geschichte eher am Rand.

Sohn und Mutter führen viele gute Gespräche.

Ich möchte eine Sache besonders betonen, über die ich oft nachgedacht habe. Ich finde, die Schauspieler machen einen sehr guten Job. Klar, mehrmals denke ich daran, dass sie keine Kinder mehr sind. Diese Illusion wurde schon früh in den ersten Episoden zerstört. Aber sie schaffen es alle, ihre Figuren glaubwürdig zu machen. Matarazzo war als Dustin immer brillant und ist es immer noch – und ich finde auch, dass Schnapp als Will Anerkennung verdient. In dieser Staffel hat er wirklich die Chance bekommen, sich zu zeigen, und er macht mehrere Szenen wirklich gut. Fishers Darstellung von Holly, die zu einer echten zentralen Figur geworden ist, ist ebenfalls gut – obwohl diese Erweiterung mit nur wenigen Figuren auch das Problem verdeutlicht, dass man zu frei zwischen verschiedenen Geschichten springt.

Werbung:

Ich habe auch erwähnt, dass es mehr Action als gemütlicher Horror ist. Und ja, da das Budget gestiegen ist und die Popularität zu dem wurde, was es geworden ist, haben die Duffer-Brüder natürlich die Möglichkeit bekommen, großartigere und deutlich teurere Sequenzen zu machen. Das bedeutet, dass man etwas von der Seele und Wärme verliert, die vorher da waren – es ist inzwischen spektakulärer geworden als das mitinéeduftende Abenteuer, das es vor fast zehn Jahren einst war. Sie haben einfach den Vorhang angehoben und zeigen alles, was gezeigt werden kann.

Max und Holly dürfen viel laufen.

Glücklicherweise lässt die lange Laufzeit noch Platz für ruhigere Sequenzen. Dialoge, die auf unseren emotionalen Fäden spielen sollen, tauchen regelmäßig auf, viele Charaktere bekommen wirklich schöne Szenen und die Schauspielerei ist, wie gesagt, durchgehend sehr gut. Vieles davon wirkt etwas konstruiert und erzwungen – aber wir bekommen schöne Erinnerungen daran, was diese Gang durchgemacht hat. Wogegen sie gekämpft haben. Und dass sie zusammen gewachsen sind, so wie wir mit ihnen gewachsen sind. Die Seele, das Herz und die Wärme sind da, auch wenn sie unter zunehmend auffälligem CGI, spektakulären Szenen und Geheimnissen, die nicht sehr geheimnisvoll wirken, etwas verloren geht. Mir ist klar, dass dies keine Staffel ist, die eine Art Neustart bieten kann. Ich freue mich auch, dass wir die Gelegenheit bekommen, die Dinge wirklich abzuschließen – aber es ist auch unvermeidlich, dass Stranger Things zu etwas Größerem und Anderem herangewachsen ist als früher. Wie früher durch ein gruseliges Spukhaus, fährt man jetzt mit einem Rennwagen hindurch.

Leider denke ich, dass dieser zweite Band deutlich schlechter ist als der erste. Ich dachte vorher, dass es umgekehrt sein würde. Dennoch gibt es hier einige wirklich gute Sequenzen, auch wenn diesmal die Schwächen deutlicher geworden sind. Wenn es eine Sache gibt, die dieser Abschnitt vor der Ziellinie größtenteils geschafft hat, dann ist es, mich auf das Finale zu freuen. Wenn also die Raketen an Silvester verstummt sind, werde ich aufgeregt dort sitzen und die Daumen drücken für ein Ende, das mich wirklich glücklich macht. Ich werde natürlich zurückkommen, wenn du das schaffst.