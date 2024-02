Prince of Persia: The Lost Crown erhält noch in diesem Jahr einen kostenlosen DLC

HQ

Ben und ich sind uns einig, dass Prince of Persia: The Lost Crown ein großartiges Spiel ist und dass es erfrischend ist zu sehen, dass Ubisoft mit kleineren Spielen ohne Season Pass und dergleichen zu seinen Wurzeln zurückkehrt. Das heißt aber nicht, dass der französische Verlag diesen Erfolg auf sich beruhen lassen wird.

Die Hauptentwickler von Ubisoft Montpellier haben ein Video veröffentlicht, in dem Game Director Mounir Radi bestätigt, dass Prince of Persia: The Lost Crown im Laufe des Jahres neue Modi und Updates kostenlos erhalten wird. Er verrät nicht genau, was uns erwartet, sagt aber, dass es klug sein könnte, unsere Kampffähigkeiten zu verbessern und das Spiel im Unsterblichkeitsmodus zu gewinnen, da uns dies auf das vorbereitet, was uns erwartet. Hört sich irgendwie so an, als ob ein Horde-Modus oder eine Kampfarena kommen wird, oder? Wir werden sehen, was er "bald" meint.