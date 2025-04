Ryan Reynolds' Wrexham könnte an diesem Wochenende zum ersten Mal seit Jahrzehnten in die zweite Liga zurückkehren

HQ

Wrexham A.F.C., der walisische Fußballverein, der drittälteste der Welt, der 2020 von den Schauspielern Rob McElhenney und Ryan Reynolds gekauft wurde, steht kurz vor dem AufstiegChampionship in die zweite Liga des englischen Fußballs. Als die Hollywood-Schauspieler den Verein kauften, spielte er in der fünften Liga. Jetzt, nach aufeinanderfolgenden Aufstiegen, sind sie in der dritten Liga, EFL League One, und vielleicht könnten sie morgen zum ersten Mal seit 1982 offiziell ein Meisterschaftsteam werden.

Wrexham ist Zweiter bei League One, weit hinter Birmingham City, in einem engen Wettbewerb mit Wycome Wanderers und Charlton Athletic. Für Wrexham sind nur noch zwei Spiele zu absolvieren: Wenn sie beide gewinnen, sichern sie sich den Aufstieg in die zweite Liga.

Das könnte jedoch noch früher passieren, morgen, am Samstag, den 26. April. Zuerst muss Leyton Orient gewinnen oder unentschieden gegen Wycombe Wanderers am Samstag um 13:30 Uhr BST spielen. Wenn sie das schaffen, muss Wrexham am Samstag (17:30 Uhr BST) besiegen. Damit hätten sie genug Hebel gegen Wycombe, mindestens 4 Punkte, um sich den zweiten Platz in League One zu sichern.

Selbst wenn Wrexham am Ende nicht den zweiten Platz in der Liga belegt (die beiden Top-Mannschaften steigen automatisch auf), haben sie immer noch eine Chance auf die Play-offs zwischen den Teams auf den Plätzen sechs bis drei, die aus zwei Halbfinalen und einem Finale am 25. Mai im Wembley-Stadion bestehen.