Stellar Blade Fortsetzung als aktive Entwicklung bestätigt

Der Entwickler hinter Stellar Blade hat bestätigt, dass sich eine Fortsetzung in aktiver Entwicklung befindet, mit Plänen, das Universum zu erweitern und das Gameplay des Originaltitels zu verbessern.

Stellar Blade, das im Jahr 2024 veröffentlicht wird, erwies sich als großer Erfolg für Entwickler Shift Up. Seitdem diskutieren die Mitarbeiter über eine Fortsetzung, und doch sehen wir in einem neuen Finanzbericht (wie von Genki_JPN auf X/Twitter übersetzt), dass die Arbeit an dieser Fortsetzung richtig beginnt.

"Wir verfolgen aktiv die Franchise-Entwicklung der Stellar Blade IP und entwickeln derzeit eine Fortsetzung von Stellar Blade ", heißt es in dem Bericht. "Diese Fortsetzung wird die actiongeladene Natur des ursprünglichen 'Stellar Blade' übernehmen, während sie ein erweitertes [Universum] und ein verbessertes Gameplay enthält, was ihre Position als Franchise-IP weiter festigt. Wir gehen davon aus, dass dies zu einem noch größeren Erfolg führen wird als das Original." (Worldview wurde vom ursprünglichen Zitat in Universum geändert, da es sich um eine ungenaue Übersetzung handelte.)

Verschiedene Arbeiten sind geplant, um die IP von Stellar Blade und das Universum um sie herum zu erweitern, denn es scheint, dass Shift Up darauf bedacht ist, zuzuschlagen, solange das Eisen heiß ist. Mit süchtig machenden Kämpfen, einer interessanten Welt und der offensichtlichen Anziehungskraft auf ein bestimmtes Geschlecht wurde Stellar Blade im Jahr 2024 zu einem Überraschungshit, und sein Erfolg setzte sich in diesem Jahr fort, wo es auf dem PC unglaublich schnell verkauft wurde.

