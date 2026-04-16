Stefanos Tsitsipas fällt nach einem weiteren Ausscheiden in der ersten Runde auf die niedrigste Platzierung seit acht Jahren ab

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Stefanos Tsitsipas ertrinkt weiterhin in der ATP-Rangliste, und der 27-jährige griechische Spieler, einst als einer der besten der Welt, zweimal Grand-Slam-Finalist, Gewinner von 12 ATP-Titeln, darunter die ATP-Finals 2019 und drei Masters-1.000-Turnier, wurde am Mittwoch in der ersten Runde der Munich Open von Fábián Marozsán ausgeschieden (in einem Spiel, das am Dienstag wegen Dunkelheit unterbrochen wurde). Niederlage 3:6, 7:6(5), 6:4.

Letzten Monat erlitt er die schlimmste Niederlage seiner Karriere, als er beim Miami Open in 55 Minuten mit 0:6, 1:6 gegen Arthur Fils verlor. Er fällt nun von Platz 67 auf 70 der Welt, seine niedrigste Position seit acht Jahren. Er gewann im März 2025 die Dubai Tennis Championships und ist seitdem bei keinem Turnier über die dritte Runde hinaus gekommen.

Der griechische Spieler sagte nach dem Match, dass er weiß, dass ein Rückstieg in die Rangliste bedeutet, dass er in den früheren Runden gegen härtere Gegner antreten müsse. "Es ist nicht einfach, sie früh spielen zu dürfen, aber ich nehme auch die Herausforderung an und akzeptiere meine aktuelle Position und mein aktueller Zustand, dass diese Dinge passieren müssen, damit ich wieder dorthin komme, wo ich hingehöre."

Schlimmer noch, Tsitsipas' Professionalität wird oft infrage gestellt: Er brach die Beziehung zu seinem Vater und Trainer Apóstolos, mit dem er seit seinem zwölften Lebensjahr arbeitete, aber sein nächster Trainer, Goran Ivanisevic, sagte, er habe "noch nie einen so unvorbereiteten Spieler in meinem Leben gesehen", als Stéfanos in der ersten Runde von Wimbledon 2025 ausgeschieden ist; Tsitsipas versöhnte sich kurz darauf mit seinem Vater.