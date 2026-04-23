Starfinder: Afterlight nähert sich seinem Early-Access-Start und stellt ein neues Gruppenmitglied vor.

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Eines der vielversprechendsten cRPGs der Zeit nach Baldur's Gate III (ja, wir können eindeutig von einem Vorher und Danach im Genre sprechen) ist Starfinder Afterlight, das genau von einem weiteren berühmten TTRPG inspiriert ist und uns eine Weltraum-Fantasy-Geschichte voller charismatischer Charaktere präsentiert, gesprochen von bekannten und versierten Synchronsprechern der Branche, angeführt von Neil Newbon.

Obwohl wir bereits die Gelegenheit hatten, einen sehr frühen Build des Spiels auszuprobieren und unsere Eindrücke mit euch geteilt zu haben, geht die Arbeit von Epictellers Entertainment weiter, und heute haben sie auf der Second Wind Showcase einen neuen Trailer für Afterlight vorgestellt, der sich auf einen neuen rekrutierbaren Begleiter namens Nuara konzentriert, gesprochen von Bill Butts (One Piece, Cyberpunk: Edgerunners, Tekken: Bloodline). Er ist ein Unbound Lashunta, der zynisch wirkt, aber seine Seele ist die eines gefallenen Idealisten. Wir werden ihn im ersten Akt des Spiels kennenlernen, und obwohl seine Haltung auf den ersten Blick neutral wirkt, verbirgt sie eine gewisse professionelle und altruistische Ethos.

Wir haben noch kein Veröffentlichungsdatum für den Early-Access, aber wir wissen, dass es 2026 sein wird. Genießen Sie unten einen neuen Blick auf Starfinder: Afterlight.