Starfield kommt zusammen mit einem großen Update und einer Erweiterung auf die PlayStation 5

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Wir vermuten, dass nur sehr wenige von euch nach Luft schnappen oder von ihren Stühlen fallen werden, aber nun wurde eines der am schlechtesten gehüteten Geheimnisse der Spielebranche bestätigt. Wie versprochen hatte Bethesda diese Woche Neuigkeiten zu teilen und Starfield erscheint tatsächlich für die PlayStation 5, was bereits am 7. April stattfinden wird (wie zuvor gemunkelt).

Die PlayStation-Version wird außerdem die Funktionen der Konsole nutzen, darunter adaptive Trigger, die Lightbar und das Touchpad. Wenn du auf der PlayStation 5 Pro spielst, gibt es sogar einen speziellen Performance-Modus für höhere Bildraten und einen visuellen Modus, der sich auf Grafik konzentriert.

Und zum Glück kommt diese neue Veröffentlichung nicht allein, denn auch PC- und Xbox-Spieler haben etwas, worauf sie sich freuen können. Die Version für Sonys Konsole erscheint gleichzeitig mit der neuen Story-Erweiterung Terran Armada und dem kostenlosen Update Free Lanes, dem bisher größten Update des Spiels.

Die größte Neuigkeit in Bezug auf den Inhalt ist die Terran Armada-Erweiterung, die eine neue Geschichte bietet, in der wir gegen eine Roboterinvasion kämpfen müssen. Das DLC enthält neue Charaktere, Orte, Missionen und Gegner sowie Beute.

Das kostenlose Update Free Lanes fügt mehrere neue Funktionen hinzu. Am meisten erwartet ist wahrscheinlich die Möglichkeit, in Echtzeit zwischen Planeten desselben Sonnensystems über einen neuen Kreuzfahrtmodus zu reisen, in dem man unterwegs auf verschiedene Aktivitäten und Ereignisse trifft.

Das Update bietet außerdem neue Orte zum Erkunden, eine neue Ressource namens X-Tech für bessere und flexiblere Upgrades, mehr Gegnertypen mit Modifikatoren, ein neues Bodenfahrzeug namens Moon Jumper und Verbesserungen an Außenposten. Man kann auch neue Crewmitglieder gewinnen, von denen einer ein kleiner Roboter ist, der etwas an R2-D2 erinnert. Du hast auch die Möglichkeit, ein kleines Alien-Haustier zu bekommen, das du wie einen Hund trainieren kannst.

In Verbindung damit erhält die Basisversion von Starfield einen neuen niedrigeren Preis von 49,99 $ (derzeit 69,99 $), und Bethesdas Ziel ist es, mehr Spielern den Einstieg in ihr Weltraum-RPG zu ermöglichen, während das Universum weiter wächst.

Terranische Armada

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