Bethesda teasert große Starfield Neuigkeiten kommen diese Woche

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In einem etwas unerwarteten Hinweis bestätigte Bethesda Ende letzter Woche, dass es diese Woche etwas zu teilen auf Starfield haben würde. Auch wenn wir nicht genau gehört haben, was dieses Etwas ist, gibt es ein paar Vermutungen, die wir anstellen könnten, um es genau herauszufinden.

Der Tweet, der alles einleitete, war eine Antwort auf einen PC Gamer-Artikel, in dem Starfield s Komponist Todd Howard als Visionär bezeichnete. "Wir haben das Todd vorgelegt, und er sagte, seine einzige visionäre Kraft sei es, Laufbahnen in EA College Football 26 zu sehen", heißt es in der Antwort von Bethesda. "Er schätzt all das leidenschaftliche Feedback zu Starfield und wir werden nächste Woche mehr zu berichten haben."

Dann reagierte auch der Leaker billbil-kun von Dealabs auf Bethesdas Beitrag und sagte, dass ein vor zwei Wochen vom Medium veröffentlichter Bericht nun fast bestätigt sei. Der Bericht von Dealabs deutete darauf hin, dass morgen, der 17. März, der Tag ist, an dem Starfield PS5-Vorbestellungen live gehen würden, mit einer möglichen Veröffentlichung am 7. April. Billbil-kun merkte außerdem an, dass es wahrscheinlich weitere Neuigkeiten geben würde, sodass Fans, die auf weitere Neuigkeiten zu einer weiteren Erweiterung hoffen, noch nicht den Mut verlieren sollten.