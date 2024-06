Star Wars: The Acolyte - Rückblick auf die ersten 2 Episoden: Wir warten auf eine große Wendung

HQ

Während sich "das Filoniversum" an mehreren Fronten auf seinen eigenen Endgame mit The Mandalorian & Grogu Film vorbereitet, treten endlich andere Star Wars -Projekte in den Vordergrund, um sich einen Namen zu machen. Als ich neulich zur Premiere von The Acolyte im Callao Cinema in Madrid ging, fragte ich mich, ob Leslye Headlands Idee der frische Wind sein würde, der sie zu sein verspricht, und vor allem, wie viel sie sagen könnte, wenn jede Episode nur eine halbe Stunde lang wäre. Nachdem ich die ersten beiden Episoden gesehen habe, kann ich einige dieser Fragen beantworten und andere aufwerfen.

Das am meisten gepriesene an der Serie ist, dass es in erster Linie um einen Serienkrimi geht. Und dass es in der Zeit der High Republic stattfindet, ein Jahrhundert vor The Phantom Menace. Und dass es angeblich etwas düsterer sein wird, sowohl in Bezug auf das Mordthema als auch auf das Auftauchen der dunklen Seite der Force.

Ich werde die Ereignisse dieser Episoden hier nicht ausweiden, aber ich muss bereits meinen Haupteindruck teilen: The Acolyte muss seine Karten in der Hand halten, um mich gegen Ende der Staffel wirklich zu überraschen. Ich sage das, weil es zwar mysteriös beginnt, aber ein Großteil des Rätsels bereits in den ersten beiden Akten aufgelöst oder verwässert wird, also kann ich mir vorstellen, dass es ein Spiel der Irreführung spielt, um mich später zu überraschen. Wenn Sie sich noch nicht in die Serie eingelesen haben, empfehle ich Ihnen, so weiterzumachen, denn das Geheimnis, das sie von Anfang an zu lüften versucht, wird bereits in der Inhaltsangabe selbst entkernt.

Auf jeden Fall hat jemand eine Reihe von Morden in den höchsten Rängen der Jedi Order in Auftrag gegeben, und es liegt an der Order selbst, mit Lee Jung-jaes Sonnenmeister an der Spitze aus persönlichen Gründen, die Ermittlungsarbeit im reinsten CSI-Stil zu erledigen. Das Wer und Wie der ersten beiden Morde wird scheinbar sofort gelöst, so dass das Interessanteste für den Moment sein wird, das Warum herauszufinden. Das ist die eigentliche Faszination dieser Serie: Die Jedi haben etwas sehr Schlimmes getan, als der Protagonist ein Kind war, und die wahre Neugier liegt darin, herauszufinden, was damals geschah und wie diese Taten alles in Schach hielten, wofür die angeblichen Order in diesen Zeiten standen.

Ich mag das Erzähltempo, besonders in der ersten Episode, und den Kontrast zwischen den Rollen der verschiedenen Charaktere. Meisterin Indara (Carrie-Anne Moss) wirkt für mich ein wenig zu "Trinity mit einem Lichtschwert", obwohl es genau das ist, was der Showrunner und Regisseur dieser beiden Episoden wollte, aber an einem Punkt dachte ich: "Wenn sie den Skorpiontritt macht, bin ich auf und gehe". Nichtsdestotrotz gibt sie ein gutes Beispiel für ihre Kraft und eher den Stil eines Kampfkünstlers.

Mein Favorit ist jedoch Dafne Keens Padawan Jecki Lon, eine sehr junge Lehrlingin, die ebenso gerissen wie weise ist, irgendwo zwischen der jüngeren Ahsoka aus The Clone Wars und Omega aus The Bad Batch, aber mit ihrem eigenen Charme und genaueren Beobachtungen. Außerdem weiß sie immer, wie sie Charlie Barnetts Yord Fandar im Zaum halten kann, ihren üppigen, regelbesessenen Jedi-Kumpel, der als Clown beginnt, aber auch schnell mit dem Sinn für Humor dieser Serie arbeitet (ich gebe es zu: Ich habe über das "Wer ist er?" gekichert).

Tatsächlich kommt die Besetzung in diesen beiden Episoden wirklich gut zusammen, angeführt von einer chamäleonartigen Amandla Stenberg, die, so wie es aussieht, eine große Rolle dabei gespielt haben muss, ihre doppelte Leistung aufzulösen und die Oberhand zu gewinnen. Wir werden sehen, wie die Episoden weitergehen.

Eine weitere Anmerkung, die uns der Anfang von The Acolyte hinterlässt, ist, dass es gut gemacht ist. Es ist kein weiterer Obi-Wan Kenobi -Fall, zumindest im Moment. Die Szenerie, die Einstellungen, die Beleuchtung, die Choreografie und sogar die etwas repetitive Musik, die in jedem Kampf ebenfalls von The Matrix entlehnt ist, überzeugen in ihren begrenzteren Maßstäben. Natürlich leiden sie auch in den breiteren Maßstäben, insbesondere auf Coruscant, das ein bisschen zu CGI ist.

Die Serie bemüht sich auch, von Anfang an neue oder andere Dinge zu zeigen, wenn auch manchmal auf eine etwas seltsame Art und Weise. In knapp einer Stunde hat er Zeit, Planeten wie Ueda, Olega, Brendok oder Khofar zu bereisen und (fast) noch nie gesehene Statisten zu zeigen, wie die Arbeit des Meknek oder des Wookie-Jedi Kelnacca. Einiges, so habe ich den Eindruck, wird wie ein Pastiche wirken. Es gibt auch einige seltsame Technologien, die jetzt bei dieser Art von Verbrechen verwendet werden, obwohl auch hier einige Geräte moderner erscheinen als die, die hundert Jahre später verfügbar sind, ein typisches zeitliches Paradoxon in diesem Universum.

Und was ist mit der dunklen Seite? Disney verspricht eine härtere, reifere Handlung, während Headland hinzufügt, dass es eine Menge Leidenschaft und Liebe geben wird. Von all dem haben wir wenig gesehen. Es stimmt, dass es sich schließlich um Morde handelt und dass die Erscheinungen, die Osha in der Dunkelheit sieht, böses Blut erzeugen, aber bisher gibt es, abgesehen von dem zeitlichen und damit soziokulturellen und politischen Sprung, nichts, was nicht in einigen der Nebenhandlungen von The Clone Wars zu sehen war.

Das bringt mich zu der großen Frage: Wird dieser Krimi angesichts seines kompakten Formats für sich genommen faszinierend genug sein, oder wird er sich auf die breitere Star Wars -Geschichte verlassen? Und wenn ja, werden wir Darth Plagueis the Wise sehen, die sich mit dem Tod befassen, oder sogar Yoda? Wird sich das in den Rest "fressen", wie es manchmal im Filoniversum der Fall ist?

Auf jeden Fall hinterließ es bei mir einen guten Geschmack im Mund und das Verlangen nach mehr, vor allem nach diesen erfrischenderen Details. Wenn es am Ende eher ein "Whodunnit in einer russischen Puppe" ist als ein teurer, in sich geschlossener Bogen von The Clone Wars, und wenn es diese große Wendung schafft, wird das Force mit The Acolyte sein.