Star Wars: Skeleton Crew - Episoden 1-3

HQ

Der 10-jährige Wim führt ein scheinbar idyllisches Leben, doch für ihn ist es alles andere als perfekt. Sein arbeitssüchtiger Vater hat nie Zeit für ihn und seine Motivation zum Lernen schwindet, als seine versteckten Abenteuergeschichten - verträumte Geschichten von Jedi und Piraten - so viel mehr Abenteuer bieten! Eines Tages geht sein Traum in Erfüllung, als er zusammen mit drei anderen Kindern aus der Nachbarschaft ein geheimes Schiff findet, das sie in eine weit, weit entfernte Galaxie bringt und Teil eines unvergesslichen Abenteuers wird.

Wir werden sehen, wie unvergesslich Disneys neues Star Wars Projekt Skeleton Crew sein wird, wenn wir Anfang nächsten Jahres das Finale erreichen. Ich habe die ersten paar Folgen gesehen und meine bisherigen Eindrücke spiegeln meine Reaktion auf die jüngsten Star Wars Serien wider: Warum war Skeleton Crew nicht von Anfang an nur ein Film? Lassen Sie mich erklären, was ich meine. Serienschöpfer Jon Watts, der unter anderem hinter den jüngsten Spider-Man -Filmen steckt, hat versucht, die Magie von Spielberg-Klassikern wie E.T. und The Goonies wieder aufleben zu lassen, indem er eine Gruppe von Kindern ins Rampenlicht rückt, die gezwungen sind, auf eine gefährliche Schatzsuche zu gehen, aber im Weltraum. Allerdings ist diese witzige Spielberg'sche 80er-Jahre-Magie schwer in einer TV-Serie einzufangen, die sich über acht Episoden erstreckt, und bisher bin ich nicht ganz an Bord.

Das Ganze riecht nach Treasure Planet, aber die Spannung und Inspiration aus kindlichen Inspirationsquellen fehlt aufgrund der langwierigen Erzählweise der Episoden. Die Kinderdarsteller sind gut, aber ihnen fehlt die bissige Persönlichkeit und die authentische Energie, die in den größten dieser Coming-of-Age-Geschichten zu finden sind. Die Kinderfiguren haben nicht genug Funken, um eine aufregende Dynamik zwischen ihnen zu erzeugen, und alles wirkt harmlos, mittelmäßig und sicher auf eine Weise, die die Aufregung nimmt, jung und verloren zu sein und erwachsen werden zu müssen, um sein Ziel zu erreichen.

Jude Law wird von vier Kindern begleitet, die ein wenig zu schlau für ihr eigenes Wohl sind.

Werbung:

Hier sorgen die Erwachsenen im Raum (Nick Frost und Jude Law) für die Initialzündung der Figur, wobei Frost einen boxenden Roboterpiraten spielt, dessen eine Augenhöhle zur Heimat von Weltraumratten geworden ist, und Law als mysteriöser Betrüger unterhaltsam ist, der die Force benutzen kann. Ich mag auch den knurrenden Wolfspiraten, der der Hauptantagonist der Serie zu sein scheint, aber ansonsten frage ich mich meistens, warum dies überhaupt eine Star Wars Geschichte ist. Wenn man ein Star Wars -ifiziertes Vorstadtviertel sieht, fühlt sich die Geschichte größtenteils an das Sci-Fi-Universum angeheftet an, und obwohl die Produktionsqualität an sich großartig ist, ist sie an manchen Stellen ein wenig zu digital und glatt.

Nach drei Episoden der Serie stellt sich auch die Frage, wer das Zielpublikum ist. Die Kinder im Haushalt dürften sich von dem langen Episodenformat langweilen, während die Erwachsenen so früh in der Serie kaum viel von dem Nostalgiefaktor mitbekommen dürften. Da ich nur Zugang zu den ersten drei Episoden hatte, ist es schwierig zu sagen, wie gut Jon Watts es am Ende geschafft hat, dieses Raumschiff zu landen, aber bisher fühlt es sich alles andere als originell an. Wenn Sie jedoch auf der Suche nach harmloser The Goonies -artiger Nostalgie sind, könnte dies sicherlich ansprechend sein.

HQ

Werbung: