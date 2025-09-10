Star Wars Outlaws erhält mit dem ersten Patch ein Nintendo Switch 2-Tuning

HQ

Star Wars Outlaws hatte nicht den stärksten Start, als es vor etwas mehr als einem Jahr herauskam, und Bug- und Performance-Probleme sowie Probleme mit der zentralen Stealth-Mechanik führten dazu, dass das, was das erste große Open-World-Star-Wars-Spiel werden sollte, mit Bravour bestanden wurde. Es hielt sich jedoch lange genug dagegen, dass eine Gruppe von Rebellen bei Massive alles zusammenflickte und zwei Erweiterungen veröffentlichte, die das Spiel viel runder und vollständiger machten.

Am vergangenen Donnerstag, dem 4. September, wurde die Nintendo Switch 2-Version von Star Wars Outlaws veröffentlicht, und zur Überraschung vieler hat es sich als eine der bisher besten Portierungen auf Nintendos neue Konsole herausgestellt, einschließlich aller veröffentlichten Inhalte. Aber wie bei jeder Veröffentlichung gibt es immer kleinere Pannen zu beheben, und jetzt hat Massive den ersten Patch (Titel-Update 1) für Star Wars Outlaws auf Nintendo Switch 2 veröffentlicht.

Es sind wirklich nur ein paar Optimierungen an den Missionen, bei denen einige NPCs nicht so erschienen, wie sie sollten, und allgemeine Leistungsverbesserungen. Es ist eine ziemlich kurze Patch-Note, und wir haben euch die vollständigen Patch-Notes unten hinterlassen:

Star Wars Outlaws - Nintendo Switch 2 Titel Update 1 – Patchnotes

Allgemeines Gameplay



Es wurden mehrere Probleme behoben, durch die NPCs nicht spawnten, z. B. wenn man Kay während der Quest "Abgestürzt" auf Toshara jagte.



Verringerte Wahrscheinlichkeit, dass Kay beim Durchqueren der Umgebung stecken bleibt.



Verbessertes Verstecken und Erkennen im hohen Gras auf Akiva



Verschiedene Stabilitätsverbesserungen und andere kleinere Korrekturen



Graphik



Verbesserung der visuellen Qualität, wenn man sich schnell durch die Welt bewegt oder ein Fernglas benutzt, mit weniger "Pop-in"



Reduziertes Flackern bei Rauch und Beleuchtung



Verbesserte Schatten am Bildschirmrand beim Bewegen in Städten und Bahnhöfen



Verbesserte Qualität von Blättern, Tüchern und anderen Dingen, die Licht durchlassen



Verschiedene andere kleine visuelle Korrekturen und Verbesserungen



Kamera

Kamerabewegung beim Durchlaufen bestimmter Objekte auf bestimmte Weise mit Kay behoben

BENUTZEROBERFLÄCHE



Die Bildtypen des Controllers und die Richtungstastenanweisungen beim Wechsel zwischen Joy-Con und Pro Controller wurden korrigiert.



Problem, bei dem die Größe des Gadget-Inventar-HUDs nicht geändert wurde, wenn die benutzerdefinierten Skalierungseinstellungen der Handheld-Vorgabe verwendet wurden – gefixt



Wild Card Story Pack



Es wurde ein Fehler behoben, durch den NPCs nicht hervorgehoben wurden, wenn Nix zum Platzieren einer Karte verwendet wurde.



Ein Piratenglücks-Story-Paket



Mynocks sind jetzt sichtbar, wenn sie an eurem Schiff befestigt sind



Hast du Star Wars Outlaws gespielt und wirst dem Nintendo Switch 2-Titel eine Chance geben?