Star Wars Outlaws Demo für Switch 2 kommt "später in diesem Jahr"

HQ

Nicht alle teuren Spiele von Drittanbietern wurden dafür gelobt, wie gut sie auf der Switch 2 funktionieren, aber es gibt natürlich auch solche, die erfolgreicher waren, wie Cyberpunk 2077 und Hogwarts Legacy. und Star Wars Outlaws.

Letzteres wurde immer wieder dafür gelobt, wie gut Massive Entertainment es geschafft hat, alles von den leistungsstärkeren Formaten zu integrieren und die Erwartungen weit zu übertreffen. Und Tatsache ist, dass sie so selbstbewusst sind, dass sie bereit sind, Sie das Spiel selbst ausprobieren zu lassen.

Über ein sogenanntes Release-FAQ beantwortet Ubisoft nun Fragen zur Switch 2 Version, kommentiert eine mögliche Demo und schreibt:

"Die Demo wird später in diesem Jahr für Nintendo Switch 2 verfügbar sein, wir werden bald weitere Informationen bekannt geben."

Wir wissen nicht genau, wann "bald" ist, aber es gibt Gerüchte über eine Nintendo Direct im Laufe dieser Woche, die eine großartige Gelegenheit sein könnte, uns mehr über eine Demo zu erzählen - und vielleicht einen Schatten darauf fallen zu lassen...