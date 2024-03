Star Wars Jedi: Survivor-Regisseur gründet neues Studio namens Giant Skull

HQ

Nachdem wir sehr lange über Entlassungen, geschlossene Studios und abgesagte Spiele geschrieben haben, war es erfrischend, gestern über einen neuen Entwickler zu schreiben, als Emptyvessel zusammen mit ihrem ersten AAA-Projekt vorgestellt wurde.

Und wissen Sie was. Nur einen Tag später ist es nun wieder soweit, denn Star Wars Jedi: Survivor-Regisseur Stig Asmussen (der Respawn Entertainment im vergangenen Herbst verlassen hat) hat nun verraten, was er als nächstes tun wird. Es stellt sich heraus, dass er auch einen neuen Entwickler namens Giant Skull gegründet hat. Laut der Pressemitteilung hat Giant Skull AAA-Ambitionen und wird "Gameplay-getriebene, fesselnde Action-Adventure-Spiele in fesselnden Welten" produzieren, und es scheint, als wären sie gut darauf vorbereitet. Asmussen schreibt:

"Die Studiokultur von Giant Skull ist auf Kreativität und Neugier ausgerichtet. Wir haben ein talentiertes Team zusammengestellt, das für fesselndes Storytelling, heldenhafte Kämpfe und aufregende Durchquerungen bekannt ist, und unser Ziel ist es, ein reichhaltiges Universum zu erschaffen, in dem sich die Spieler in den kommenden Jahren verlieren wollen."

Unter den enthüllten Namen befinden sich viele Branchenveteranen, darunter Leute, die von Respawn Entertainment zu Asmussen gekommen sind, aber auch Unternehmen wie Epic Games, Rockstar und viele mehr. Ihr erster Titel wird mit der Unreal Engine 5 entwickelt und wird ein "Triple-A Singleplayer-fokussiertes Action-Adventure" sein.

Hoffentlich könnte dies der Beginn eines Trends sein, bei dem sich große Entwickler nicht wohl dabei fühlen, Live-Service-Titel zu entwickeln, die sich oft genauso wie Marktplätze wie echte Spiele anfühlen - und stattdessen versuchen, die Art von Spielen zu machen, nach denen die Spieler tatsächlich fragen.

Wie sehr bist du gespannt, was Giant Skull letztendlich liefern wird?

Danke Game Informer