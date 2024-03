Emptyvessel wurde von mehreren Branchenveteranen mit hohen Ambitionen gegründet

Wir sind es leider gewohnt, über Studios zu berichten, die Leute entlassen oder schlimmstenfalls schließen, und deshalb fühlt es sich gut an, genau das Gegenteil zu tun - nämlich die Gründung eines neuen Entwicklers, was zufällig auch sehr spannend ist.

Mehrere Veteranen von Giganten wie Activision, id Software und Naughty Dog haben nun bekannt gegeben, dass sie sich zusammengeschlossen haben, um Emptyvessel zu gründen. Unter den Spielen, an denen diese Leute gearbeitet haben, finden wir "Doom, Quake, Call of Duty, Last of Us, Borderlands, Tomb Raider, Uncharted, Callisto Protocol" und einige andere.

Der Ehrgeiz ist von Anfang an hoch und sie sagen, dass sie sich auf AAA-Titel mit "einer Spezialität im immersiven Shooter-Bereich" konzentrieren werden. Einen ersten Vorgeschmack auf das, was uns erwartet, bekommen wir im Video unten. Das Spiel trägt den Arbeitsnamen The System und wird in einem X-Beitrag als "inspiriert von Filmen, Graphic Novels und Spielen, die in dystopischen Science-Fiction-Welten spielen" beschrieben.

Als i-Tüpfelchen wird bestätigt, dass "der preisgekrönte Komponist Mick Gordon (Doom, Borderlands 3, Prey) mit dem Team zusammenarbeiten wird, um Klanglandschaften für das Studio zu schaffen", was natürlich ein sehr gutes Zeichen ist.

Freuen Sie sich auf das erste Projekt von Emptyvessel The System ?