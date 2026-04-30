Star Wars: Galactic Racer erscheint im Oktober in drei verschiedenen Editionen

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Die Informationen sind Anfang dieser Woche durchgesickert, aber bis wir eine offizielle Bestätigung haben, werden wir nicht wirklich wissen, was vor sich geht. Und nun haben der Entwickler Fuse Games und der Publisher Secret Level das Veröffentlichungsdatum für Star Wars: Galactic Racer bekannt gegeben.

Wie das Leak angedeutet hat, ist das Veröffentlichungsdatum der 6. Oktober, wenn das Spiel für PC, PlayStation 5 und Xbox Series S/X erscheint. Und wie es bei großen Titeln üblich ist, wird es natürlich mehrere Versionen geben – in diesem Fall drei. Hier sind Ihre Optionen, einschließlich der Inbegriffe und der Preise, wie aus der Pressemitteilung zitiert:

Standardausgabe (59,99 $ / 49,99 £ / 59,99 €)



Eine Kopie des Spiels



Deluxe-Edition (79,99 $ / 64,99 £ / 79,99 €)



Eine Kopie des Spiels



Stahlgehäuse mit Hülse (nur physische Ausgabe)



Digitales Kunstbuch – Enthält bisher nie gesehene Illustrationen der Charaktere, Orte und Fahrzeuge



Exklusive Repulsorcrafts (x3)



Kor Sarun: Darc X Landspeeder



Kor Sarun: Ciza T Speeder-Bike,



Kor Sarun: Rak S Skim-Speeder



Einzigartige Arcade-Events (x3)



Deluxe Livery Pack – Einzigartige Designs für all Ihre Fahrzeuge



Deluxe Player Banner Pack – Neues Abzeichen und Hintergrund, um deinen Stil im Mehrspielermodus zu zeigen



Sammlerausgabe (159,99 $ / 139,99 £ / 159,9 €)



Kor Sarun: Darc X Landspeeder physisches Modell



Galaktischer Liga-Champion Kestar Bool physisches Banner



Pilot-Patches (x2)



Physisches Kunstbuch



Stahlgehäuse mit maßgefertigtem Deckel



Deluxe Edition Upgrade – Enthält alle digitalen Artikel der Deluxe Edition



Außerdem gibt es einen Vorbestellungsbonus, auf den man sich freuen kann. Wenn du reservierst, kannst du dich auf eine "Bonuslackierung" für deine Land-Speeder-, Speeder-Bikes und Skim-Speeder mit verschiedenen Farboptionen je nach Plattform freuen (rot für PC, blau für PlayStation und natürlich grün für Xbox). Zusätzlich ist ein Spieler-Banner für den Mehrspielermodus enthalten.

Wir haben außerdem einen neuen Trailer und einige neue Bilder erhalten, um den Anlass zu feiern, schaut sie euch unten an.