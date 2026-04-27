Durchgesickerte Steam Informationen deuten darauf hin, dass Star Wars: Galactic Racer im Oktober erscheinen wird

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In einer Woche ist Star-Wars-Tag (der 4. Mai), und aus diesem Anlass erwarten wir mit Spannung interessante Neuigkeiten und Informationen aus einer weit, weit entfernten Galaxis. Es ist schon eine Weile her, seit etwas mit Star Wars: Zero Company geteilt wurde, und die Star Wars Jedi-Reihe war schon lange still, daher hoffen viele Fans, dass dies der Moment ist, mehr über jedes Projekt zu erfahren. Vielleicht werden jedoch Zeit und Ressourcen für "Star Wars: Galactic Racer" aufgewendet ...

Wir sagen dies, weil eine durchgesickerte Information auf der Steam-Seite des Spiels ein Veröffentlichungsdatum für das Projekt bekannt gegeben hat, was darauf hindeutet, dass der kosmische Racer bereits am 6. Oktober erscheinen wird. Die Informationen wurden schnell von der Seite entfernt, aber nicht, bevor Leute, einschließlich Wario64, es bemerkt hatten.

Die eigentlichen Informationen wurden im Rahmen eines Updates für die Deluxe-Edition des Spiels geteilt, die eine Reihe von Lackierungsoptionen und ein SteelBook, das dem Titel gewidmet ist, enthalten wird. Natürlich haben Entwickler Fuse Games und Publisher Secret Mode noch keine offiziellen Informationen über das Projekt und dessen genaue Veröffentlichungszeit veröffentlicht, aber es scheint, als sei die erste Überraschung des Star-Wars-Tags bereits gespoilert.

Freust du dich auf Star Wars: Galactic Racer?