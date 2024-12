Squid Spiel Staffel 2

HQ

Obwohl das koreanische Kino und Fernsehen in den letzten zehn Jahren in der westlichen Medientradition richtig durchgestartet sind, war es vor allem Bong Joon-Hos Parasite, der den Antritt des Landes auf der internationalen Bühne markierte. Naja, vielleicht nicht ganz. Sicher, Parasite zog ein riesiges Publikum in die Kinos auf der ganzen Welt und gewann sogar wichtige Oscars, aber wenn es um die Popkultur geht, ist es schwer, mit der schieren Reichweite und dem Status von Netflix als eine Art digitales Gemeingut zu konkurrieren.

Deshalb ist Squid Game genauso wichtig, wenn nicht sogar noch wichtiger, und deshalb ist diese zweite Staffel ein gigantischer Meilenstein für den Streaming-Dienst, für sein internationales Ansehen und natürlich für die Fans auf der ganzen Welt.

Das sind große Worte, und die Debatte, die vor allem um die Premiere der Serie vor einigen Jahren tobte, drehte sich vor allem darum, ob die tatsächliche Qualität der Serie Szene für Szene ihren Status als nationales Phänomen rechtfertigt. Squid Game war in jeder Hinsicht eine solide Suspense-Serie mit einer innovativen Prämisse, die in ihren Metaphern gerade klar genug war, in der der ganze Showdown zwischen Arm und Reich, Privilegierten und Privilegierten etwas ungenau dargestellt scheint - aber es ist schwer, den Blick abzuwenden, als Seong Gi-hun gegen schreckliche Widrigkeiten antritt und das Spiel besiegt.

Das führt uns also zu dieser Nachfolgestaffel, die wieder einmal fast magisch von demselben Mann geschrieben und inszeniert wird - Hwang Dong-hyuk - und auf die nur eine einzige zusätzliche Staffel folgen wird, weil Dong-hyuk beschlossen hat, dass die Squid Game-Erzählung beendet ist.

Die zweite Staffel setzt einige Jahre nach dem Ende der Version von Squid Game ein, in der Gi-hun gewonnen hat, aber wie die letzten Sekunden der ersten Staffel zeigen, will er nicht ein Leben im Luxus für all seine Millionen genießen, sondern stattdessen die Ressourcen nutzen, um das Spiel in die Knie zu zwingen. um die Menschen dahinter zu vernichten. Wie die Trailer bereits verraten haben, geht es auch darum, wieder gegeneinander anzutreten, und hier lernen wir beide neuen "Spieler" kennen, während hinter den Kulissen viel mehr auf einer intensiven Menschenjagd im Vordergrund steht.

In vielerlei Hinsicht ist diese zweite Staffel eine Art Remix der ersten und es ist eine ziemlich effektive Möglichkeit, auf die gleiche Ikonografie zurückzugreifen, ohne die Serie direkt dazu zu zwingen, das gleiche Kaninchen aus dem Hut zu zaubern. Gi-hun ist immer noch im Spiel, hinter dem Vorhang wird immer noch ein Kampf ausgetragen, bei dem seine Kumpane ihn aufspüren und versuchen, ihn zu retten, bevor es zu spät ist, und der mysteriöse Frontmann wird das Spiel um jeden Preis weiterführen. Das Setting ist das gleiche, aber es wird nie zur Belastung, da Intensität, Spannung und gut konstruiertes Drama in das Erwartete eingebaut werden.

Lee Jung-jae ist hier immer noch geradezu schillernd und beherrscht jede Szene, in der er auftritt, obwohl seine Figur Gi-hun einen ziemlich drastischen Bogen durchläuft, der das Alberne, das Naive und das Alberne einfach aus ihm heraushaut. Er ist roher, ernster, aber es steht ihm, und er wird im Allgemeinen von ziemlich glaubwürdigen Darbietungen flankiert.

Es lohnt sich, hier aufzuhören, denn wie in der ersten Staffel scheint die größte Schwäche von Squid Games die messerscharfe Balance zwischen cleverer Satire, die von schwarzem Humor und Karikatur durchtränkt ist, und etwas Glaubwürdigerem, Geerdeterem und Realistischerem zu sein. Diese Staffel ist in jeder Hinsicht düsterer, gemeiner und konzentriert sich direkter auf die Verzweiflung der Teilnehmer, was sie dazu bringt, eine sich selbst erfüllende Prophezeiung anzunehmen, die beweisen soll, dass genau diese Verzweiflung sie zu "Müll" macht. Aber inmitten dieser Mischung hält sich die Show wieder an cartoonhafte Archetypen und chaotische Karikaturen, und während die meisten stärker werden, wenn die Show sie entlarvt, können die ersten paar Episoden ein wenig abschreckend sein, wie zum Beispiel mit dem Kandidaten "Thanos". Nicht alle Charaktere sind gleich stark, und sie werden durch Dong-hyuks manchmal zu ungenaue Aufbauten geschwächt. Sie sind einfach entweder zu böse, zu gut, zu unspezifisch, zu brutal - es fehlt an Nuancen.

Nichtsdestotrotz sind die Remixe der berühmten Spiele in der zweiten Staffel meisterhaft, und Red Light Green Light zum Beispiel ist extrem intensiv, gut konstruiert und eine Studie in gut aufgebauter Spannung. In der zweiten Staffel von Squid Game gibt es viele solcher Szenen, kombiniert mit toller Musik und solidem Setdesign. Verdient die Serie es, die Welt einzuschläfern? Vielleicht nicht, aber gleichzeitig lohnt es sich, Dong-hyuk hier für seine äußerst persönliche Vision zu loben, die zu einer gut gemachten Erzählung geführt hat. Squid Game ist immer noch sehenswert.