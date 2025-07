Squid Game: Staffel 3 ist jetzt eine der 10 größten Netflix-Serien aller Zeiten

HQ

Wir hatten nie einen Zweifel daran, dass die dritte und letzte Staffel von Squid Game ein großer Erfolg für Netflix werden würde, zumal die erste und zweite Staffel zwei der drei meistgesehenen Staffeln des Fernsehens auf der Plattform ausmachen und nur durch Wednesday aufgeteilt werden. Es ist jedoch klar, dass das Interesse an der Serie mit der Ankunft der neuen Staffeln schwindet, da die dritte Reihe von Episoden bisher weit hinter den beiden vorherigen zurückgeblieben ist.

Das soll nicht heißen, dass Squid Game nicht gut funktioniert, im Gegenteil. Die letzte Episodenrunde der Dramaserie ist mit 106,3 Millionen Aufrufen nun die drittgrößte nicht-englischsprachige Serie auf dem Streamer und liegt damit hinter der ersten und zweiten Staffel und nun auch vor dem vierten Teil von Money Heist. Was das Vergleich mit der englischen Serie angeht, so ist sie derzeit größer als Bridgerton: Season 3, genug, um die siebtgrößte Serie in diesen Charts und kumulativ die zehntgrößte Serie aller Zeiten auf Netflix zu werden.

Was die nächsten Schritte angeht, ist unklar, wie viele weitere Aufrufe die Serie erzielen wird, aber wenn sie rund 10 Millionen weitere Aufrufe generieren kann, wird sie die sechstgrößte Serie auf Netflix werden. Um zu seinen Vorgängern aufzuschließen und nur noch hinter Wednesday zu liegen, muss es weitere rund 80 Millionen Aufrufe erzielen und seine derzeitige Anzahl fast verdoppeln.