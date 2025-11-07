Square Enix steht vor Entlassungen in Großbritannien und den USA

HQ

Am selben Tag, an dem Rockstar Grand Theft Auto VI verzögerte und Skydance Marvel 1943: Rise of Hydra pushte, hatte Square Enix seinen eigenen Anteil an Elend an Videospielfans auf der ganzen Welt auszuteilen. Das japanische Unternehmen begann mit der Enthüllung, dass Qualitätssicherung und Debugging hauptsächlich die Aufgabe der künstlichen Intelligenz sein sollten, und da dies zweifellos bedeutet, dass menschliche Arbeitsplätze gefährdet sind, enthüllte das Unternehmen, dass es Entlassungen durchmacht...

Laut IGN wurde enthüllt, dass Hunderte von Rollen in den britischen und US-amerikanischen Abteilungen von Square Enix gefährdet sind. Dem Bericht zufolge könnten allein im Vereinigten Königreich bis zu 137 Stellen verloren gehen, aber dass dies niedriger sein könnte, je nachdem, wie Square Enix mit den britischen Gesetzen zum Schutz von Arbeitnehmern, die entlassen werden, übereinstimmt. Was die USA betrifft, so wird die genaue Zahl der Entlassungen nicht genannt.

Die Entlassungen wurden dann auch in einer Präsentation diskutiert, in der erwähnt wurde, dass dies die jüngsten Bemühungen des Unternehmens zur "Reorganisation von Auslandsorganisationen" und die Änderung der Schließung von "Entwicklungsstudios in Übersee und die Verlagerung hin zur Konsolidierung der Entwicklungsfunktionen in Japan" seien.

IGN hat inzwischen eine Erklärung von Square Enix erhalten, in der die Entlassungen bestätigt werden. Das Unternehmen erklärt, dass dies eine "extrem schwierige Entscheidung" war, aber dass sie Teil der Bemühungen ist, "unsere Entwicklungsstruktur zu stärken und eine global integrierte Marketingstrategie voranzutreiben" und "das langfristige Wachstum der Gruppe bestmöglich zu positionieren".