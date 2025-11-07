Marvel 1943: Rise of Hydra verzögert ohne neues Startfenster bestätigt

HQ

Wenn man bedenkt, dass Marvel 1943: Rise of Hydra Anfang 2026 veröffentlicht werden sollte, haben wir erstaunlich wenig von diesem riesigen Projekt gehört. Und jetzt stellt sich heraus, dass es dafür eine gute Erklärung gibt. Das Spiel ist einfach noch nicht fertig.

Skydance New Media gab über Instagram bekannt , dass "wir die Entscheidung getroffen haben, unser Veröffentlichungsfenster über Anfang 2026 hinaus zu verschieben, um unsere Vision für Marvel 1943: Rise of Hydra vollständig zu verwirklichen". Dies ist die zweite Verzögerung für das Spiel.

Leider haben wir kein neues Datum oder gar ein Startfenster, daher ist es schwierig vorherzusagen, wie lange die Verzögerung sein wird. Hoffentlich wird es noch im Herbst veröffentlicht, aber wir sollten uns darüber im Klaren sein, dass 2027 eine Möglichkeit ist, nicht zuletzt, weil Grand Theft Auto VI im November veröffentlicht wird, ein Titel, der wahrscheinlich die Veröffentlichungslisten dominieren wird.

Marvel 1943: Rise of Hydra zeigt Captain America und Black Panther in den Hauptrollen in einer Geschichte, die während des Zweiten Weltkriegs spielt, und die Idee ist, dass sie sich zusammentun, um Hydra zu stoppen.