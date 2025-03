Split Fiction schafft es, drei Weltrekorde zu brechen

HQ

Es gibt keinen Mangel an Weltrekorden, aber Split Fiction hat es geschafft, drei der nischenhaftesten zu ergattern, die man sich vorstellen kann: das meistgespielte lokale Koop-Spiel auf Steam, das meistverkaufte lokale Koop-Spiel innerhalb von 48 Stunden nach der Veröffentlichung und das meistverkaufte lokale Koop-Spiel innerhalb einer Woche nach der Veröffentlichung. Es ist so spezifisch, dass es fast schon lustig ist – aber weißt du was? Wenn es ein Spiel gibt, das es verdient, mit drei Trophäen in der Hand nach Hause zu gehen, dann ist es Josef Fares' äußerst unterhaltsames Meisterwerk Split Fiction.

Alle Details finden Sie bei Guinness World Records.