Spielzeug für Bob: "Wir sind uns alle einig, dass Banjo lange genug Winterschlaf gehalten hat, oder?"

HQ

Anfang dieser Woche kündigte Microsoft die diesjährige Ausgabe des Xbox Games Showcase an, der jährlichen Veranstaltung, die Anfang Juni in dem Zeitraum stattfindet, der inoffiziell als Nicht-E3 bezeichnet wird. Wir wissen zwar nicht, was sie zeigen werden, aber wir sind uns ziemlich sicher, dass ein bestimmter Bär und sein gefiederter Freund zu den am meisten nachgefragten Spielen gehören werden.

Aber das Desinteresse von Microsoft und Rare an Banjo-Kazooie war leider eher kompakt. Dennoch gibt es neben Rare zwei Entwickler, von denen viele denken, dass sie die Möglichkeit erhalten sollten, die Serie mit einem neuen Abenteuer zu managen, nämlich Playtonic Games (gegründet von ehemaligen Banjo-Mitarbeitern, die zuvor Yooka-Laylee gemacht haben) und Toys for Bob (ehemaliges Activision-Studio, das Crash Bandicoot 4: It's About Time gemacht hat).

Der YouTuber Kanadier Guy Eh hat kürzlich den Chef und Game Director von Toys for Bob, Paul Yan, interviewt und das Gespräch ist natürlich auf Banjo Kazooie abgedriftet, und er verriet, dass er der Meinung ist, dass Banjo inzwischen genug Zeit im Winterschlaf verbracht hat, und verriet, dass er die Zusammenarbeit mit Microsoft vertiefen möchte:

"Ein Unternehmen, mit dem wir gerne zusammenarbeiten würden, ist eines, mit dem wir bereits zusammenarbeiten – Team Xbox! Sie waren ein großartiger Partner und sie haben auch eine sehr interessante Liste von Charakteren, mit denen Toys for Bob viel Spaß haben könnte. Der Honigbär ist der erste, der mir in den Sinn kommt – ich denke, wir sind uns alle einig, dass Banjo schon lange genug Winterschlaf hält, oder?"

Im Moment sind sie zwar mit einem anderen Projekt beschäftigt, von dem man annimmt, dass es sich um ein neues Spyro-Abenteuer handelt, aber drücken wir die Daumen, dass Phil Spencer, Sarah Bond und die anderen Xbox-Größen dies sehen und sich entscheiden, sich der Idee zu widmen.