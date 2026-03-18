Spider-Man steht im vollständigen Brand New Day-Trailer vor einer Wiedergeburt

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Erst gestern haben wir die Nachricht angesprochen, dass der Spider-Man: Brand New Day Trailer veröffentlicht wird, aber in Segmenten auf der ganzen Welt, und die Fans gebeten, zusammenzuarbeiten und den vollständigen Trailer zusammenzunähen. Das wurde erreicht und nun wurde der vollständige Trailer geteilt.

Dieser vollständige Einblick in Spider-Man: Brand New Day bietet eine ganze Reihe spannender Handlungsstränge. Wir sehen, wie Peter Parker in einer Welt lebt, in der er ganz allein ist, sich mit verschiedenen Feinden wie Scorpion auseinandersetzt, die Verbindung zu MJ und Ned wiederbelebt, Bruce Banner um Hilfe bittet und mit The Punisher eine kleine Komplikation hat (also... Frank Castle lebt?). Das alles geschieht, während Peter mit einem ganz neuen großen Problem zu kämpfen hat, nämlich einer offenbar Wiedergeburt, die mit seinen spinnenmutierten Genetik zusammenhängt.

Es versteht sich von selbst, dass Spider-Man: Brand New Day bei seiner Premiere am 31. Juli versuchen wird, viel zu entfalten. Wir könnten es mit dem größten Blockbuster des Sommers in diesem Film zu tun haben, besonders wenn man die Starbesetzung mit Tom Holland in der Hauptrolle bedenkt, aber auch Zendaya, Mark Ruffalo, Jon Bernthal, Sadie Sink (scheinbar als Screwball?) und viele mehr.

Sieh dir unten den Trailer an.