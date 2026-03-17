Der Trailer zu Spider-Man Brand New Day wird heute Stück für Stück veröffentlicht

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Der Spider-Man: Brand New Day Trailer erscheint offiziell morgen, Mittwoch, den 18. März, aber Sony hat einen wirklich merkwürdigen Ansatz gewählt: Am Dienstag werden verschiedene lokale Sony-Accounts langsam kleine Teile des Trailers enthüllen, nur ein paar Sekunden Filmmaterial, damit die Fans "das Puzzle bauen" können, während sie auf den offiziellen Trailer morgen warten.

Bisher haben Fans die folgenden Clips gefunden, darunter eine Zeitlupen-Schaukelszene, die auf das berühmte Cover von Amazing Fantasy #15 anspielt, das 1962 Spider-Man einführte. Du kannst jeden Clip in den sozialen Medien anschauen... Oder warte, bis der Trailer in 24 Stunden oder weniger veröffentlicht wird.

Es begann auf Instagram, als Tom Holland sich bei der Liebe und Unterstützung der Fans bedankte, die sich auf seinen neuen Spider-Man-Film freuten, seinen vierten Solo-Spider-Man-Film – den ersten seit Spider-Man: No Way Home von 2021, zehn Jahre nach seinem Debüt als Figur in Captain America: Civil War. "Hier geht es um Gemeinschaft, hier geht es darum, zusammen zu sein."

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Regie führte Shang-Chi-Regisseur Destin Daniel Cretton, Spider-Man: Brand New Day erscheint am 31. Juli. Bist du aufgeregt?