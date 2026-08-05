Spider-Man: Brand New Day verdient bereits eine Milliarde Dollar an den Kinokassen

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Nach dem beeindruckenden Eröffnungswochenende, an dem Spider-Man: Brand New Day in den ersten Tagen in den Kinos fast ein Milliardenumsatz an den Kinokassen wurde, war die große Frage, wie stark die Beine für den Film letztlich sein würden und wie er nach seinem Mega-Release weiterhin Einnahmen generieren würde.

Schon an den Kinokassen am Montag und Dienstag ist klar, dass die Beine ziemlich stark sind, denn an beiden Tagen wurden laut Box Office Mojo weitere 120 Millionen Dollar eingebracht, was bedeutet, dass Spider-Man: Brand New Day nun bereits ein 1-Milliarde-Dollar-Film ist und damit der vierte 1-Milliarde-Dollar-Kinogewinner im Jahr 2026 ist. Gar nicht schlecht für die Kinokassen nach der Pandemie.

So wie es aussieht, sind Brand New Day noch 18 Millionen Dollar davon entfernt, Toy Story 5 zu übertreffen und zum bisher erfolgreichsten Film des Jahres 2026 zu werden, was ein Erfolg ist, den er wahrscheinlich bis zum Ende des Tages übertreffen wird. Danach, mit dem zweiten Wochenende vor Sicht, müssen wir sehen, wie viel Schub der Film einbringen kann, denn er ist nun weniger als 900 Millionen Dollar davon entfernt, Spider-Man: No Way Home zu sehen und der erfolgreichste Spider-Man-Film aller Zeiten zu werden.

Wie weit glaubst du, kann Spider-Man: Brand New Day noch gehen?