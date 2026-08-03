Spider-Man: Brand New Day erscheint mit dem zweitbesten Eröffnungswochenende aller Zeiten

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In letzter Zeit wurde viel über die Zukunft von Tom Hollands Peter Parker/Spider-Man gesprochen. Obwohl der Schauspieler sehr offen seine Rückkehr betonte, bevor er auch seine Ausstiegsstrategie bestätigte, scheint eines darauf hinzudeuten, dass Marvel Studios den britischen Schauspieler so bald nicht gehen lassen wird.

Denn das Eröffnungswochenende von Spider-Man: Brand New Day ist nun vorbei und die Kinokassen des Films wurden aus aller Welt zusammengezählt, und das Ergebnis ist gelinde gesagt erschütternd.

Laut Box Office Mojo erreichte der weltweite Gesamtbetrag des Films 927 Millionen Dollar, was zur Veranschaulichung ausreicht, um dem Film das zweitbeste Eröffnungswochenende aller Zeiten zu sichern, nur hinter Avengers: Endgame.

Bereits jetzt ist Spider-Man: Brand New Day der vierterfolgreichste Film des Jahres, vor Die Odyssee und hinter The Super Mario Galaxy Movie, Michael und Toy Story 5. Da der Film 150 Millionen Dollar benötigt, um die Kinokassen zu toppen, scheint es wahrscheinlich, dass diese Zahl bald erreicht wird, aber die große Frage ist nun, wie effektiv die Beine des Films sein werden, denn um der bisher größte Spider-Man-Film zu werden, muss er weitere 1 Milliarde Dollar einbringen, um Spider-Man: No Way Home (1,921 Milliarden Dollar) zu übertreffen.

Was The Odyssey betrifft, so scheint es, als könnte Christopher Nolans neuestes Epos ebenfalls ein Milliardenumsatz werden, da es nun über 911 Millionen Dollar geworden ist und kurz davor steht, 2026 ein weiterer großer filmischer Erfolg zu werden.

Sind die Filme zurück?